Rienda suelta a la impuesta convivencia

Cuestión asaz complicada será encontrar sitio esta noche en cualquier abrevadero que se precie. Tras el pistoletazo de salida para la turbamulta de comensales en las tropecientas mil cenas de empresa que se celebran desde esta noche con el fausto motivo navideño es un problema encontrar hueco. Un lío el de estas convivencias entre gentes que no tienen por qué llevarse bien, que ya se sabe que la dualidad compañero y amigo es algo que no siempre, o casi nunca, se da. En esta noche, el jefe inmediato se pone gracioso y le da rienda suelta a su innegable ingenio entre una concurrencia que se ríe por no llorar. Cenas espantosas para un final de cantos regionales y una resaca insoportable. Cenas en las que también se dará el caso de que se inicie un idilio para toda la vida o, al menos, hasta que dure la velada. Estamos en una suerte de kilómetro cero para el espanto.