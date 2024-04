Roces entre los cuerpos

No han empezado la Feria de la mejor forma las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este año, distintos sindicatos policiales y municipales habían alcanzado un acuerdo para que los policías nacionales pudieran hacer uso de los retenes que sí tienen en el real los policías locales y los bomberos, así como poder servirse del avituallamiento gratuito (agua o refrescos) que hay en ellos. Sin embargo, nada más llegar los primeros agentes, fueron recibidos por sus compañeros de la Policía Local diciéndoles que allí no pintan nada y que el agua que hay allí es para ellos. Habrá coordinación, pero no compañerismo.