ALEJANDRO Rojas Marcos está disfrutando del revival que le ha regalado Juanma Moreno, cuyo empeño historiográfico coincide con el del líder del extinto PA: construir un 28-F sin socialismo. Rojas Marcos tuvo un partido que era un cañón, pero una sucesión de errores lo llevaron a la desaparición, no sin antes gobernar en capitales, tener grupo parlamentario en el Congreso y representación en el Parlament, además de haber formado parte de los primeros gobiernos de coalición de la Junta de Andalucía durante ocho años.Sus errores fueron magnificados por el PSOE de Andalucía, que con razón lo vio como un serio competidor, pero de todos ellos el que más le duele fue con el que se ganó el sambenito de traidor a la causa autonomista. Es contra lo que se rebela ahora, de un modo un tanto delirante, hasta el punto de solicitar a Juanma Moreno que rehaga el Museo de la Autonomía.Uno de los motores del referéndum del 28 de febrero de 1980, lo que lo convirtió en gesta histórica, fue la oposición del Gobierno de Adolfo Suárez. Sin las trampas de la UCD, aquello hubiera sido fiesta en vez de épica. Años antes, la UCD y las derechas estuvieron a favor de conceder una autonomía a Andalucía como la vasca o la catalana, participaron en el Pacto de Antequera, pero las presiones de los militares y la posibilidad de que en la comunidad autónoma gobernase el PSOE –la tercera en la que no iba a mandar UCD, tras el País Vasco y Cataluña– le obligaron a rectificar. Un paso atrás vergonzoso que subrayó el ministro Manuel Clavero Arévalo con su dimisión.Después del 28-F, que se ganó por apoyo popular, pero que estaba perdido según una ley leonina, hubo que buscar una solución en el Congreso. Suárez ya estaba, políticamente, muerto. El Rey lo había abandonado, y las conspiraciones contra él llevaban el nombre de “soluciones”. En Andalucía, después de su sucia campaña en el referéndum, era una persona odiada. Fue cuando Alfonso Guerra clamaba eso de “el señor Suárez no aguanta más democracia ni la democracia le aguanta a él”. Hábil como era, Suárez pidió una moción de confianza en el Congreso, y el PA de Rojas Marcos fue en su apoyo a cambio de que Andalucía consiguierse el autogobierno del artículo 151 de la Constitución, a través de una llave encontrada por Miquel Roca y Clavero en el 144.Esa fue la oportunidad que sólo puede oler la sagacidad de Alfonso Guerra. Acusar a Rojas Marcos de traidor, a cuenta de la confusión de los números. Pero el relato no hubiese triunfado sin el líder del PA no hubiera pactado, lo que fuese, con el quemado Suárez.