Roma y Rennes, obligatorio aclarar dudas

Nuevamente, el calendario trae un Día D para el fútbol según Sevilla con el reto para ambos a la misma hora y en dos lugares tan dispares y distantes como Roma y la Bretaña. Sevilla y Betis no parecen llegar en el pico más alto del curso y mientras que los de Machín llegan a la Ciudad Eterna con el susto que le dio el Eibar sin haber salido del cuerpo, los del asaeteado Setién comparecen en Rennes lamiéndose las heridas recibidas en Leganés.

Leganés (Le-ga-nés) se ha metido de rondón por entre las costuras del Real Betis Balompié para un destrozo inesperado y la duda está en si ese desavío va a derivar en males mayores. Duda que roza lo kafkiano, pero que en estos momentos llena de inquietud a la entidad. Por eso, la cita de esta tarde en la capital de la Bretaña debe ser punto de inflexión para que las dudas se aclaren de forma positiva y pueda volverse a confiar en un equipo que enamora con frecuencia.

También a las siete en genial ocurrencia del que coloca los horarios uefos, el Sevilla llega a Roma con la obligación de espantar unos fantasmas que también andan sembrando dudas. Se trata de una cita llena de simbolismos, pues nada menos que tres son los futbolistas de la Lazio que vistieron el blanco uniforme sevillista. Immobile, Correa y Luis Alberto forman un trío que ojalá no hagan bueno ese frecuente problema de que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Lo cierto es que no son tiempos aptos para la lírica los que corren por las dos orillas sevillanas, pero hay que convenir en que ambos son aparentemente superiores a sus rivales. Setién no ha podido afiliar al fundamental Bartra para la aventura de hoy en la capital bretona y eso no facilita las cosas. Por su parte el Sevilla, bajas por larga lesión aparte, no pudo contar con el sancionado Wöber, pero lleva tropa suficiente para que, como el Betis, recite su papel de favorito.