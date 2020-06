Rompiendo otra lanza por la cúpula bética

Confieso que nunca tuve vocación de palmero y que sólo le toqué las palmas a Luis del Sol en mi primera juventud y a Curro Romero hasta que se retiró hace veinte años en una plaza de carros. Quiere decirse que sin la demostrada inepcia para el palmoteo, a estas alturas de mi vida no iba a tocárselas a dos desconocidos con los que habré hablado un par de veces... o tres, ni una más, conque afinen el punto de mira y a ver si así atinan.

Y tras confesar que no me llamó el Señor por ese camino de la adulación, quiero decir que me parece desorbitada la catarata de descalificaciones que recibe la gestión de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, dos ciudadanos de éxito en sus profesiones y que se están estrellando en la dirección del Real Betis Balompié. Y no son los primeros triunfadores en sus vidas privadas que se estrellan en este universo del fútbol tan expuesto a influencias exógenas y con tanto escaparate.

Me reitero en la bondad de la gestión de la dirección bicéfala e insisto que ambos son víctimas de las distintas direcciones deportivas que han padecido de la misma forma que la han padecido todos los béticos. Una plantilla que empezó con Maciá, que siguió con Torrecilla y que el divorcio de Setién y Serra estropeó lo que parecía un proyecto positivo. Y todo bajo el mando del dúo dirigente que, a la misma vez, iba modelando un club acorde con los tiempos.

Insisto en que no tengo la menor vocación de agradaor y quien me conoce lo atestiguará, pero así es como yo veo el presente de un club que conozco desde hace sesenta años. Tampoco la hagiografía fue mi asignatura preferida, pero me parece que el aluvión de críticas, tan interesado a veces, sólo puede proceder de gente que lleva las frustraciones personales al insulto. Y para acabar, con los porteros cambiados, el que habría ganado en La Nucía es el Betis, no el Levante.