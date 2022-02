Aquella mujer atrajo nuestra curiosidad cuando pidió al bodeguero un ligaíto, un combinado cuya composición desconocíamos, que según supimos luego mezclaba moscatel dorado y manzanilla. Después de eso fue imposible dejar de mirar aquel rostro maduro, tan expresivo, fecundo como un paisaje en una estación benévola: se advertían en sus facciones el cansancio, la esperanza, el paso de los años que, suponíamos, no habían sido fáciles, pero por fortuna no habían arrollado, esa copa al mediodía lo apuntaba, la voluntad de seguir disfrutando de las horas. Conversaban, el marido y ella, con dicha, con orgullo, de cómo estaba el Betis esta temporada, de qué andaban haciendo sus hijos, del pescado que habían comprado esa mañana y les aguardaba en casa cuando volvieran. Todo era cotidiano, próximo, y sin embargo en la intimidad de esa pequeña bodega sentimos una emoción inmensa, inaprehensible, como el mar que teníamos a unas calles: asistíamos al milagro de la vida, a una belleza que no precisa subrayados, como si en esa pareja radicara -yo estoy convencido- el secreto, la esencia de lo que somos. Le susurré a mi amiga: Para mí, esto es la plenitud. Una charla junto a alguien querido, un vaso con el que brindar. Todas las ambiciones y los sueños, los desengaños y las fantasías, qué endebles se presentan frente a aquella modesta grandeza, con qué rapidez se desbaratan.

Han transcurrido unas semanas desde aquel deslumbramiento, pero estos días recordé esa escena, y el componente sagrado que hay en toda persona, mientras veía los rostros de las víctimas de la invasión de Ucrania: ese hombre que despide a su familia en la puerta de un tren, una escena desoladora ante la que no podemos sino sentir vergüenza; esa mujer con la frente vendada y las mejillas salpicadas de sangre que mira con una estremecedora dignidad a la cámara. No hay mayor prueba del sinsentido de la violencia que los ojos, el semblante, de aquellos ciudadanos que en su gesto nos recuerdan que son hombres y mujeres, no números, no abstracciones, y al contemplarlos uno se pregunta por sus hijos, qué suerte correrán, si tendrán una casa a la que volver, un plato esperándoles en la mesa. Escribió Albert Camus en uno de sus artículos de Combat que "la paz es la riqueza de todos los pueblos. Sabemos hoy que las naciones del mundo tienen destinos comunes, que la bofetada que se le da a un checo de Praga tiene repercusión en el vecino de Fontainebleau, de ese koljosiano de Ucrania o de aquel granjero de Texas". No podemos creer que una guerra se produce en la distancia: sus rostros, al final, son siempre los rostros de nuestros hermanos.