Rotaciones, qué idea

Escribí el jueves pasado que para captar las rarezas locales no hay nadie mejor que los forasteros. A lo cual se puede agregar que José Ángel Saiz (un arzobispo que todavía no ha sido nuestro pastor en ninguna Semana Santa, y que él mismo dice que le falta suficiente información) ha aportado una idea para solucionar la masificación de nazarenos: que haya rotaciones en la estación de penitencia. Lo dijo en una entrevista que le hicieron en el programa El Llamador, que dirige Fran López de Paz en Canal Sur Radio. Y algunos pensarán, con todo el respeto y filial afecto, que es una parida de un prelado que vino de Tarrasa (Barcelona), y que ya entra en cuestiones de cofradías. Bueno, todavía no está para ingresar en la tertulia de El cirio apagao, pero resulta que rotaciones hacen los costaleros (sean hermanos o no) y también los músicos de las bandas. Además de que todos los nazarenos que salen no completan la estación.

Por lo cual es una posibilidad que pudiera ser considerada, según los casos. Singularmente, en la madrugada. En esa jornada, los nazarenos de las tres cofradías de capa, que discurren por amplios recorridos de larga duración, se salen para realizar sus necesidades más imperiosas. No voy a abundar en la cuestión; es público, notorio y normal. En los últimos años se ha mejorado, y ya no son tan habituales aquellas estampas de antaño, cuando a veces había más nazarenos por fuera que dentro del cortejo.

A día de hoy sería muy polémico que algunas cofradías vieran reducido a la mitad su cuerpo de nazarenos para pasar por la carrera oficial. Del llamado numerus clausus se viene hablando desde las dos últimas décadas del siglo XX. Consistiría en limitar el número de nazarenos de una cofradía. Ordenar que salgan mil o mil quinientos, y no más. Se suele decir que eso chocaría con las reglas. Unas reglas que la autoridad eclesiástica puede dispensar, por cierto. Pero con rotaciones también se podría cumplir la estación de penitencia en la Catedral. Incluso establecer la Catedral para relevos de nazarenos. Los hermanos costaleros se relevan más de una vez. Aunque no es lo mismo. Este experimento no se puede afrontar en la Semana Santa de 2022, pero el arzobispo Saiz, con criterio quizás inocente, ha abierto un debate numérico, que parecía cerrado e intratable. Y que se podría evaluar, con los menores daños colaterales posibles.

¿Y qué pasaría si las rotaciones se amplían a los abonados de las sillas? Le podrían dar media Semana Santa a unos y la otra media a otros, cuando los reduzcan. Puestos a experimentar, nunca se sabe lo que puede suceder.