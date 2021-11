SOS azoteas

Nunca debió imaginar Romero Murube el éxito que tendría su título Los cielos que perdimos. No ha existido cronista local que, alguna vez, no lo haya utilizado para algún quejío nostálgico. Así tenemos "los suelos que perdimos", "las torrijas que perdimos", "los cines que perdimos"... Hasta el infinito hispalense. Hoy, en un alarde de originalidad, proponemos "las azoteas que perdimos" para hablar de un tema peliagudo, pero en el que apenas caemos cuando somos palomos, sobrevolamos la ciudad en globo o la observamos a través de Google Maps. Sólo algunas veces, desde el suelo, somos capaces de percibir esos horribles remontes que han desfigurado el paisaje más elevado de Sevilla. La mayoría de las veces nos enteramos de su existencia por los periódicos o porque algún conocido se queja de que sus antiguas vistas a la Giralda o a la cúpula de San Luis han quedado suspendidas por alguno de estos añadidos ilegales.

Desde hace décadas, Sevilla está sufriendo una destrucción silenciosa de sus azoteas mediante pequeñas construcciones que desfiguran completamente la volumetría del caserío histórico. No se tiene en cuenta que estas terrazas configuran un muy particular paisaje urbano, antropológico y -por qué no decirlo- sentimental de la ciudad. Ahora que están tan de moda los circuitos guiados por la urbe, me atrevería a proponer uno por sus techos. Las combinaciones posibles son enormes. Se me vienen a la cabeza los trasteros de los pisos obreros de Miraflores, donde Paco Cuadrado, más comunista que Lenin, tuvo su primer estudio y empezó con aquello del realismo social en Sevilla, cuyos primeros clientes (oh, divina paradoja) fueron los militares norteamericanos de la base de San Pablo (los mismos que trajeron a Sevilla el Sloppy Joe's, los vinilos del mejor soul y los chalets de Santa Clara). Tampoco olvido el legendario lavadero de San Vicente donde Íñigo Ybarra escribió A trompicones y Las ardillas, o cualquiera de esos palomares que antes abundaban en la ciudad y que ahora están amenazados por la colombofobia de nuevo cuño. Cualquier sevillano ha sido feliz alguna vez en un terrado. En la pandemia ya vimos lo mucho que los necesitamos y que pueden servir como gimnasio, huerto o botellódromo.

Las techumbres siempre tuvieron algo de territorio libre, de lugar pecaminoso, de paraíso oculto a las miradas y propicio para asuntos que requieren discreción o soledad. Quizás por eso Lorca escribió aquello de "¡Los mariquitas del Sur,/ cantan en las azoteas!" y los adolescentes, esos seres soñadores y a la deriva, suelen refugiarse en éstas para fumaquear, charlar con los íntimos o contemplar unos horizontes que siempre se les antojan estrechos. Salvemos las azoteas, aunque sólo sea por salvarnos a nosotros mismos.