¿Sabemos adónde vamos?

Viento en popa a toda vela, vamos camino de no se sabe dónde, pero sí parece más que probable que el destino no será placentero. Aparece el cadáver de una joven profesora que salió a correr como sale la mayoría de personas que están en condiciones de hacerlo, pero Laura se encontró con un lobo sanguinario con apariencia humana y ya sólo cabe lamentarnos. La fachada de la casa de Morante aparece con pintadas que no parecen obra humana, sino de gente inmunda que no merece vivir en sociedad. Entre otras cosas califican de asesino al torero mientras recomiendan su asesinato por el valiente ejercicio del tiro en la nuca. Paralelamente un ministro impresentable se pone al lado de los pintores calificando de casposa la España que ama al toreo y a la caza. Y en el ínterin, Alfonso Guerra impone cordura aconsejando la aplicación inmediata del 155. ¿Adónde vamos?