Saberes ancestrales contra el calor

CONTRA el calor no se lucha, se aguanta. Y la mejor manera de mantener la dignidad, la compostura y la salud es acudir a ese pozo de saberes ancestrales de una ciudad que tuvo entre sus señores de antaño a no pocos hijos del desierto. Quizás lo primero es reaprender a mantener la casa a la mejor temperatura posible sin necesidad de electricidad. Es ésta una labor que tiene algo de faena náutica. Cuando en las horas de más fresco levantamos las persianas para que entre la brisa no es difícil sentirse miembro de la tripulación empeñada en la manipulación de foques, génovas y mesanas. Los días que el viento es más fresco podemos soñar, incluso, con el dulce y marinero poniente de la Bahía de Cádiz o con los alisios canarios, esa corriente que te empuja hacia América como una suave obligación.

Una vez que la brisa se convierte en aliento de satán y la flama seca las plantas y los ánimos es el momento de practicar el arte de oscurecer y cerrar. Como si fuésemos taumaturgos, los meridionales sabemos hacer del día una noche en la que habitar, generar la penumbra como las lombrices buscan la humedad del inframundo. Esas casas y oficinas completamente iluminadas en plena canícula son un monumento a la soberbia de una civilización que perecería sin aire acondicionado, un horizonte tampoco tan lejano si hacemos caso a los más cenizos.

En general, la tradición y la sangre almorávide nos enseñan que los días de calor son para la quietud, como los días de noviembre son para el paseo. Pueden ser jornadas para la meditación cartujana (también de gran raigambre andaluza) o la lectura sosegada. Este año recomiendo El viaje de invierno (Renacimiento), de Miguel d’Ors, porque sólo el título ya nos refresca las meninges y porque es un buen libro que combina un sabio humanismo con un finísimo sentido del humor donde lo profano y lo sagrado se funden con la naturalidad de una iglesia románica. Incluso tiene compromiso social y político, como cuando en el poema Tres deseos pide ver, antes de morir, “a Rodríguez Zapatero/ con un mono de color/ naranja guantanamero”.

Practicar la virtud y el sosiego de los antiguos por el día y vivir como zombis en los veladores por las noches; abusar del gazpacho y la “cerveza helada”, como un personaje de Vargas Llosa; menearse al suave compás del paipay; recostarse turbadora en una chaise longe con finísima bata de seda (preferentemente si es usted mujer); fomentar y enriquecer el alma de tuareg que todos deberíamos llevar dentro... El mundo antiguo está lleno de fórmulas para combatir el calor sin necesidad de aire acondicionado. Y que San Willis Haviland Carrier nos perdone.