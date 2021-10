En 1989 fue juzgado y condenado por agresión sexual a una menor de 13 años. En 1998 asesinó a puñaladas a una mujer, siendo condenado por asesinato y agresión sexual a 23 años de cárcel. Según la sentencia condenatoria le dio 16 puñaladas no mortales, antes de asestarle la última en el corazón, "con ánimo de excitarse sexualmente cuando (la víctima) todavía se encontraba con vida". Durante la celebración del juicio su abogado defensor dijo que "volverá a hacer lo que ha hecho", mostrando su "disgusto" porque "no lo consideren un enfermo, para poder curarlo, y lo consideren un delincuente, sabiendo que volverá a matar". Salió en libertad condicional en abril de 2020. Ahora ha asesinado [presuntamente] en Lardero (La Rioja) a un niño de 9 años días después de haber intentado en dos ocasiones secuestrar a unas niñas y denunciarse sus merodeos por el entorno del parque en el que jugaban los pequeños del barrio.

El [presunto] asesino se ha pasado media vida en la cárcel. Pero no basta. La vida entera debía pasársela en ella o en una institución psiquiátrica. Si cuando se le condenó hubiera existido la prisión permanente revisable -que, no se olvide, el PSOE recurrió en un alarde de irresponsable imbecilidad buenista afortunadamente desestimado por el Constitucional el pasado 6 de octubre- este niño seguiría vivo. Incluso si -en cumplimiento de la actual legislación, por supuesto- no se le hubiera puesto en 2020 en libertad condicional, tres años antes de cumplir su pena, también seguiría vivo. Aunque al salir en 2023 todo indica, desde las palabras de su abogado defensor ("volverá a matar") a las de él mismo ("soy un peligro para mí mismo y para terceros, tengo un instinto que no puedo dominar"), que habría encontrado otras víctimas.

Especialmente grave y alarmante es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, concediera en febrero de 2020 el tercer grado a un violador reincidente y un asesino. El [presunto] asesino del niño fue puesto en libertad condicional, no sólo con el precedente de su horrendo crimen, no sólo ignorando las afirmaciones de su abogado y de él mismo sobre su patológica personalidad, sino desoyendo también el informe en contra de la Junta de Tratamiento del penal en el que cumplía condena. ¿No es evidente que algo ha fallado? ¿No existen responsabilidades de las que responder?