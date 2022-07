Saiz Meneses entre Ordine y Pascal

En su carta pastoral Elogio del descanso el arzobispo de Sevilla da valor al que es humana, cultural, religiosa y hasta solidariamente (¡se ahondan tanto las soledades en los veranos!) creativo. Tiempo para los otros y para nosotros, que a veces hablamos tan poco con nosotros mismos -"quien habla solo espera hablar con Dios un día"- como con aquellos a quienes queremos. Y hay quien se toma la vacación con tanto frenesí de diversión como el trabajo.

Elogia el arzobispo el trabajo como actividad creadora y transformadora que realiza a la persona, contribuye al desarrollo de la sociedad y refuerza el sentimiento de pertenencia social. Pero también advierte del sometimiento al trabajo o de su conversión en una adicción.

En su elogio del descanso fecundo encuentro un eco de las palabras del Nuccio Ordine de Elogio de la lentitud y de los saberes inútiles ("Reducir la velocidad, hoy en día, significa perder tiempo. Pero, si lo consideramos bien, el conocimiento, las relaciones humanas y nuestro vínculo con la vida necesitan sobre todo lentitud"). En su aviso contra la adicción al trabajo encuentro el eco de Pascal: "Cuando he considerado las diversas agitaciones de los hombres y los peligros y sinsabores a los que se exponen en la corte, en la guerra, de los que nacen tantas querellas, pasiones, empresas difíciles y tantas veces malas, he solido decir que toda la desdicha del hombre viene de no saber quedarse quieto en una habitación". Porque de lo que se trata es de buscar el olvido en todo tipo de empresas o diversiones que distraigan de reflexionar sobre "nuestra condición débil y mortal".

Una intuición sorprendentemente actual que se entronca tanto con la tradición cristiana del memento mori como con la moderna crítica social. En Divertirse hasta morir Postman sostiene que fue Huxley, no Orwell, quien acertó: "Orwell temía a aquellos que habrían de prohibir los libros. Huxley le tenía miedo al hecho de que no habría ya razones para prohibirlos, porque no quedaría nadie que quisiera leerlos… Orwell temía que la verdad nos sería ocultada, Huxley que sería ahogada en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos transformásemos en una cultura cautiva, Huxley que nos convirtiéramos en una cultura ocupada en trivialidades… En 1984 la gente es controlada mediante el dolor. En Un Mundo Feliz la gente es controlada mediante el placer". Medítenlo si les apetece.