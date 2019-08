Salidas dificultosas, desconexiones, pretemporada...

Pleno de victorias, expectativas sobradamente cumplidas y hasta dudas en cuanto a si procede repescar para la causa a Nolito, uno de los anticipadamente descartados. Es el resumen en la orilla sevillista de cuanto está deparando la temporada. El equipo aparece sincronizado, hace una presión alta que denota un trabajo bien hecho, tiene pegada arriba y en estas vísperas de lo auténtico no cabe duda de que el optimismo está justificado.

Con la inevitable Operación Salida como punto de atasco en las previsiones, la irrupción de Nolito ha sembrado de dudas su posición, pues su ratio goleador no ha podido ser mejor. Otra cuestión es qué hacer con los de su cuerda, con ese puñado de futbolistas que no cuentan para Lopetegui y que, curiosamente, son en mayoría de la época en que Monchi no estuvo a cargo de la tienda. Y lo malo es que se está tan a gusto en Sevilla que cuesta Dios y ayuda venderlos.

Y en la otra orilla, eternizándose la llegada del hombre que concrete en goles la producción de fútbol, la mala noticia de que no es fútbol lo que abunda en estos momentos. Hasta aquellos tiempos de posesión, tan denostados por algunos dogmáticos, han dejado de existir. No es que se elabore menos, sino que cualquiera de los que se le han enfrentado han hecho mejor uso del balón y eso es algo que habría que corregir a la mayor brevedad posible, que el toro ya escarba en chiqueros.

Otra cuestión es la fragilidad que muestra en defensa, sobre todo por los costados. Ya Setién se vio obligado a cambiar a defensa de tres centrales por la carencia de laterales que defiendan y ahora con defensa tradicional, las costuras se descosen con bastante facilidad. Y así, con la cita de mañana en reconocimiento a Rubén discurre la pretemporada con entradas que no acaban de venir y salidas que no terminan de concretarse en la otra orilla del fútbol según Sevilla.