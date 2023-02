Cuando alguien pronuncia la palabra médico no puedo evitar una visión idealista, pensar en ese linaje de hombres y mujeres que vivieron y viven su carrera con vocación de servicio, figuras entregadas a su profesión y dedicadas a combatir las desigualdades sociales, los ejemplos de Héctor Abad Gómez, al que su hijo Héctor Abad Faciolince revivió en su novela El olvido que seremos, tan emocionante, o el pediatra sevillano Manuel Laffón, que se preocupó por los más desfavorecidos en la Gota de Leche, la Casa Cuna, su consulta o la entonces Residencia García Morato, un héroe humilde al que su hija Carmen recordaba siempre con la admiración que merecen las buenas personas. Crecí en un tiempo en el que un doctor podía conocer la biografía y las particularidades de cada paciente como un sacerdote controlaba el alma de sus fieles, porque tal vez entonces se daban mejores condiciones para una medicina cercana en la que el especialista podía valorar cómo las circunstancias de cada uno y los estados de ánimo también afectaban a la salud, y los procesos contra la enfermedad no eran, todavía, meros enigmas clínicos que eludían el pormenor de lo humano, la atención a los ciudadanos no era ese alud en el que resulta difícil pararse en el detalle. Un deterioro más culpa del sistema que de los profesionales, de eso no hay duda: me enorgullezco cada vez que voy a casa de mi amiga Rocío, porque siempre me topo con mensajes agradecidos y calurosos de los padres de los niños a los que ha tratado, testimonios del rigor y el cariño con el que trabaja. Por algo, de toda la vida, en las familias se anhelaba que alguno de sus miembros se consagrara a este oficio: porque es arduo concebir una labor más útil, más noble, donde el humanismo y el conocimiento se presten más a ayudar a los demás, se marquen como fin cuidar al otro.

Escribo este preámbulo porque en estos días me sentí en deuda con la doctora que estuvo pendiente de mi madre en sus últimos años, cuando a mi familiar, de expediente clínico ya abultado -diabetes, problemas de tensión-, se le sumó una terrible demencia. El declive de mi madre coincidió con los estragos de la pandemia, pero, pese a la vorágine, esa médica siempre encontró el tiempo del que no disponía para resolver las dudas y contestar a la perplejidad de los hijos, comprobar que recetaba los medicamentos oportunos, cerciorarse de que el tratamiento respondía, acudir hasta la casa de su paciente cuando el desplazamiento de ella se volvió imposible. Van a cumplirse nueve meses de la muerte de mi madre, pero no hemos olvidado los desvelos y la profesionalidad de esa doctora, que siempre vio más allá de la enfermedad, miró a la persona que había tras sus dolencias. Sus familiares siempre le estaremos agradecidos.