San José, un día más... o un día menos

Consecuencia del Estado aconfesional que nos maneja y, por supuesto, ayudado por la ola de laicismo que nos invade resulta que hoy no es festivo. San José nos inunda la memoria como tintado en rojo en el almanaque y también como aperitivo ilusionante de lo que estaba por llegar, que eran la primavera y sus fastos. Pero San José es de tiempo ha un día más a no ser que uno viva en Valencia. También en Murcia y Melilla es festivo, pero es el día grande por antonomasia de Valencia para que esta noche arda todo lo que tenga que arder en esas calles preñadas de arte junto al Turia. San José era también la antesala de las vacaciones de Semana Santa en aquel colegio de la tan ya lejana infancia. O sea que estábamos en un día esperado, ilusionante y gozoso, como pórtico de una gloria que ahora ya no es lo mismo; un día más, o un día menos, qué más da.