Ahora bien puede afirmarse que ha vuelto la normalidad. Me refiero, claro está, a la normalidad normal y no a la que nos vendían los vendedores de crecepelo que tanto abundan en la clase política. Con la entrada del verano y sus fastos, los periódicos hacen un alto en la saturación informativa de la política y ya encuentran sitio cuestiones como la temporada taurina. Con la festividad de San Juan Bautista se dan festejos a granel gracias a la proliferación lúdica de tanta fiesta patronal. Badajoz, Alicante, Algeciras, León, Burgos... son puntos en fiesta donde la corrida de toros no puede faltar como faltaban en aquella normalidad falsa que nos vendieron. Es la constatación de que el verano sangriento sigue vigente en ese espectáculo donde se muere de verdad y en puertas tenemos los sanfermines, y Valencia, Santander, La Línea... Normalidad, por tanto.