Sánchez ya tiene sus Presupuestos

Tiene motivos sobrados para sentirse satisfecho. Sánchez ha logrado una vez más sacar adelante los Presupuestos, a falta de su aprobación definitiva cuando vuelvan al Congreso después del trámite en el Senado, trámite que no supondrá ningún sobresalto. Pero la satisfacción de Sánchez no significa que esos Presupuestos vayan a ser recibidos con alborozo y aplausos por los españoles. Para muchos, tienen aspectos que pueden ser considerados una ignominia. Incluso para votantes habituales del socialismo.

La respuesta del presidente y sus ministros a las críticas ha sido que a lo largo de la historia los sucesivos gobiernos han tenido que hacer concesiones a otros grupos parlamentarios cuando no contaban con la mayoría suficiente. No les falta razón, pero no es lo mismo regar con millones los territorios de los nacionalistas que se sostienen en el poder gracias a su habilidad para pactar prebendas con el Gobierno central que aceptar que entre las cesiones se incluyan competencias que atentan contra la obligada igualdad de derechos de los españoles vivan donde vivan, o la aprobación de leyes y reformas de leyes que tienen como objetivo final conseguir beneficios concretos para personas muy concretas, como ha ocurrido con estos Presupuestos del 2023. A Sánchez no le interesa electoralmente abusar de los indultos. Se comprende.

Ante esa actitud de ir a por todas se acreciente el temor de que Sánchez se sienta tan fortalecido por la aprobación de sus cuentas públicas que se atreva a ir más allá de lo que marca la Constitución, como está haciendo en esta legislatura. Acusa a la oposición de ser inconstitucional porque según él bloquea la renovación del CGPJ pero hace ascos a los informes que han enviado al Gobierno el CGPJ, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, las asociaciones profesionales. Incluso su Ministerio de Justicia, informes en los que alertan sobre la posible inconstitucionalidad de algunas de las iniciativas . Lo ha dicho Arnaldo Otegi: el Gobierno de Sánchez tendrá Presupuestos gracias "a los que quieren marcharse de España" y "Los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal", añadiendo que "Se parará una vez, pero no se va a parar siempre".

La amenaza no puede ser más clara. En circunstancias normales, habría actuado el fiscal general, pero está demasiado ocupado impartiendo instrucciones para que los fiscales no se ensañen con los resquicios que deja abiertos la ley del sí es sí para reducir penas a violadores condenados por los tribunales.