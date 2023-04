Votaremos en las elecciones municipales dentro de poco más de un mes. Si no fuera por el hartazgo de políticos con varas en las cofradías, no se aprecia un ambiente especialmente electoral en la ciudad. Digamos que no hay tensión, ni debates sobre los asuntos que debieran preocuparnos. La Alcaldía de Sevilla es la más importante que tiene el PSOE en España, no se puede permitir el lujo de perderla a riesgo de que su mayor estandarte municipal sea Vigo con sus luces de Navidad anunciadas desde agosto. Antonio Muñoz lleva más de un año rematando todos los balones, con un ritmo frenético de representación institucional, sin generar rechazo, pero con el partido en su momento más débil. Nunca un candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla ha sufrido un partido tan capitidisminuido y con un presidente del Gobierno que resta, porque no hay duda de que Pedro Sánchez no aporta nada bueno no ya a Muñoz, sino a cualquier candidato en las municipales.

Lo mejor que le puede ocurrir al actual alcalde es que en Moncloa se olviden de Sevilla hasta que pasen los comicios. Como eso no va a ocurrir, el PSOE sevillano ya puede ir encendiendo velitas a todos los santos para que Sánchez venga el mínimo tiempo posible y pase todo lo desapercibido que puede pasar un jefe del Ejecutivo con un alto grado de narcisismo y de megalomanía. José Luis Sanz, el candidato del PP, pidió dos años para darse a conocer. Los ha tenido. Pocos pueden presumir de que el partido haya hecho una excepción al adelantar su proclamación. Hay momentos que parece que el PP andaluz no tiene mucho interés en recuperar la Alcaldía que Zoido perdió en 2015. El presidente Moreno no arropa mucho a su candidato. Y si el PP quiere tener opciones de formar gobierno en la Plaza Nueva tiene que echar mano de su principal activo. El partido parece más interesado en garantizarse unos buenos resultados en los pueblos, con apuestas especiales en Utrera y el firme propósito de mantener todas las Alcaldías y aumentar su número, aunque lo de gobernar la Diputación sea un sueño todavía inalcanzable.

Es de esperar que Sanz rompa de un momento a otro con propuestas sonadas, porque de la candidatura no se esperan grandes novedades más allá de nombres de la casa como Juan Bueno, el ya conocido de Álvaro Pimentel (que puede ir de cinco) o la posible participación de mujeres como Alicia Martínez o Minerva Salas. La campaña en general no rompe. Sigue como hace un año. Uno debe evitar a Sánchez y el otro aguarda a Juanma. Los sondeos dan la llave a los partidos pequeños, como cuando en tiempos todos mirábamos al PA.