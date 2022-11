Santa Bárbara tira las tapias

Me gustan los cambios y en Sevilla más. Y más todavía si esos cambios afectan a calles y barrios que mejoran claramente, como la reordenación de la calle Greco y de la avenida de la Cruz Roja, por hablar de las últimas que he conocido. Espero con mucho interés y confianza los cambios en Altadis y la ribera del río. Estoy seguro de que al barrio de Los Remedios le vendrán muy bien las mejoras y a los comerciantes y negocios de Juan Sebastián Elcano y Monte Carmelo, para qué hablar.

Por eso no entendía (que conste que me lo han explicado, que si las lindes, que si los pleitos, etc..) cómo unos terrenos magníficamente situados en la zona central de la ciudad habían quedado embolsados casi patológicamente. Me refiero a los terrenos y edificios de los antiguos talleres de Santa Bárbara entre la avenida José María Moreno Galván y la calle Jiménez Aranda. Unos 27.500 m2, que para que nos hagamos una idea del tamaño, cabría la Catedral con Patio de los Naranjos y todo. Las últimas semanas hemos sabido que tras sentencias que desbloqueaban el asunto, la inmobiliaria Abu, de origen sevillano, se ha adjudicado dichos terrenos para la apertura de nuevas calles, viviendas de venta libre y protegidas, naves históricas para ser reutilizadas, conservar arboleda y nuevos espacios libres y de estancia. Una buena receta para sacar adelante la iniciativa que espero funcione y que el tiempo empleado en su gestión haya sido positivo para Sevilla. Según veo en la web de la inmobiliaria, parece que el tema arranca con fuerza.

Ya era hora que esa zona dejara de ser un tapón en la ciudad. Ya han pasado años, más de treinta, desde que se soterró el ferrocarril desde Santa Justa hasta Virgen del Rocío y cayeron las tapias que cortaban la ciudad en dos, separando el casco histórico y los barrios de La Calzada, Nervión y Enramadilla. Pero no todas, faltaban, entre otras, las que aún existen cerrando los terrenos en cuestión y que habían mantenido un corte entre el barrio de la Florida y las nuevas edificaciones hasta la Buhaira. En mi opinión esa es la mayor aportación de la ordenación urbana aprobada y que la inmobiliaria deberá ejecutar y espero que sea pronto y con ritmo.

Porque indudablemente el derribo de tapias y la apertura de calles transversales que conecten fácilmente todos los barrios limítrofes desde la ronda de Menéndez Pelayo hasta la avenida de la Buhaira transformará la manera de entender toda la zona. Y espero que ayude a desbloquear definitivamente el quiste del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne y que afecte positivamente a las expectativas en la propia Fábrica de Artillería, que por mis noticias avanza bien, en silencio y fuera de focos. Creo que ha llegado el momento de que se abra la calle interior entre portalones y se pueda cruzar desde San Bernardo hasta toda esta zona de la que hablamos hoy. Confiamos en el buen hacer de las nuevas generaciones de arquitectos tanto en la Fábrica como en el nuevo barrio de Artillería.