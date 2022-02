Santa Justa sin Metro

Se suele decir que no hay nadie mejor que los niños y los locos para entender las grandes verdades. Y a eso se puede añadir que para captar las rarezas locales no hay nadie mejor que los forasteros. Pues el que llega de fuera no tiene prejuicios, ni le han contado patrañas como a los de dentro. Esto se nota en Sevilla, donde la anomalía se convierte en costumbre. Un amigo madrileño, que vino recientemente, se subió al Metro en la línea 1, la única que existe, y preguntó por la parada de la estación de Santa Justa. No se podía creer que el Metro no llegue a Santa Justa, el principal nudo ferroviario de Sevilla, ni que la parada más próxima sea la de Eduardo Dato, junto al estadio Sánchez Pizjuán. Aún más alarmado se quedó cuando supo que el Metro tampoco llega al aeropuerto. Y que no existe conexión por tren entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto.

La mentalidad del madrileño tiende a suponer que el mundo es como Madrid. Se suele decir en la política, pero vale para todo. Saben que Sevilla es una de las cuatro principales ciudades de España. Creen también que el Metro debe cubrir las necesidades de los viajeros que llegan a una gran ciudad, además de comunicar a sus habitantes. En Madrid, la estación de Atocha está incluida en la línea 1 del Metro. Por lo cual, es normal que en Madrid piensen que, si Sevilla sólo tiene una línea, debería incluir una parada en Santa Justa, la estación del que fue el primer AVE de España.

Cuando le comenté que ahora van a construir la línea 3 tampoco lo entendió. "¿Y por qué la llaman línea 3, si es la segunda? ¿No se podría llamar línea 2 a la segunda, y línea 3 a la tercera?". Tampoco entendía que la línea 3 (o sea, la segunda en ser construida) no llegue hasta Santa Justa. Ni que quieran resolver ese problema con un tranvía y un tranvibús que circularán en superficie. Es como dar gato por liebre. Ojo: esa va a ser la muerte de la línea 2 del Metro (o sea, la tercera), que debería pasar por allí. De hecho, el intercambiador de Santa Justa, previsto por el Ayuntamiento, se refiere a AVE, tren de larga y media distancia y Cercanías, a los que se sumarán el Metrocentro (vulgo tranvía), el tranvibús y las líneas de bus convencional 21, 27, 32, C1, C2, además del servicio de autobús al aeropuerto. Por lo que no aparece el Metro auténtico.

En cuanto a la conexión con el aeropuerto, el madrileño afirmaba que no tener parada de Metro, ni estación de Cercanías, sólo ocurre en aeropuertos de segunda o tercera. Yo le recordé que estación de Cercanías en el aeropuerto la tienen en Málaga y Jerez, sin ir muy lejos.

Santa Justa se inauguró en 1991. Todavía se espera que el Metro llegue.