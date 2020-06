Santa cotidianidad del Gran Poder

Amanecehoy donde más mío lo siento, en su altar, sobre el malecón de mármol rojo que soporta su fuerza exhausta pero nunca derrotada, ante la concha de mármol que para tantas generaciones forma parte del universo que arropa el encuentro con el Señor. Como nosotros nos sentimos al verlo gracias a esa muerte suya que es nuestra Vida, desde hoy se nos ofrece -como escribió Pablo- atribulado, pero no angustiado; en apuro, pero no desesperado; perseguido, pero no desamparado; derribado, pero no destruido. Así nos hace sentir este divino atribulado, apurado, perseguido y derribado, pero invencible, Dios humanado. Veinte siglos después, inspirándose en Pablo, escribió el obispo Casaldáliga lo que sienten los devotos más probados al contemplarlo: "Somos los soldados vencidos de una causa invencible".

Espléndido en su paso, prefiero el sobrio mármol al brillo del oro. Más cercano estas últimas semanas gracias a la generosidad de la Hermandad, lo prefiero en su altar que aúna la familiar proximidad propia del Nazareno y la distancia respetuosa que Dios exige. Este es el Gran Poder que recuerdo desde la capilla de San Lorenzo. El Gran Poder, no de una Madrugada, sino de todos los días y todas las horas. El Gran Poder, no de un Viernes Santo, sino de todos los santos viernes de San Lorenzo. El Gran Poder con el que se dialoga en silencio sentado en los bancos de esa redonda plaza de pueblo que es su Basílica.

Hace con el mármol -venciéndolo- lo mismo que con nuestras vidas: lo entibia y aterciopela quitándole su frío y dureza. Sigue siendo mármol, desde luego, y ya escribió Juan Sierra, dedicándoselo a la vecina Virgen siempre sola y al pie de la cruz vacía, que "de mármol blanco y espeso / es la vida, cuando dura, / luego que una sepultura / cayó con todo su peso". Sigue siendo mármol, sí, pero bendecido por su presencia, entibiado por su promesa, aligerado por su fuerza, ya no blanco y espeso como el de las sepulturas, sino rojo sangre derramada, rojo eucaristía, rojo sacramental, rojo fuerza del Espíritu, rojo amor de Dios, rojo litúrgico de Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pentecostés.

La normalidad nuestra y de verdad, la de la santa cotidianidad, es el Señor en su altar, sobre el malecón que nos ofrece refugio en todas las tempestades de la vida, ante la concha que simbolizaba el regreso a su casa de los peregrinos jacobeos, Señor de los días de la ciudad.