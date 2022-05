Sanz pasa la ITV...

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, no tiene más remedio que cultivar nuevos personajes de referencia en ciertos sectores de la ciudad, buscar un estilo propio y nuevas ideas. Esta semana se fue a visitar el conocido taller de coches de Miguel Ángel Osuna, hombre respetado en el sector y en el mundo de la Iglesia y de las cofradías, sobre todo en el del costal y el martillo. El propio Osuna publicó en las redes que era la primera vez en 38 años que un político se interesaba por los problemes del gremio de los mecánicos y de la zona en particular de su taller, en el Plantinar. Se intuye que Sanz debió pasar su particular ITV.