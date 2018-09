Lo quiera o no el alcalde, la seguridad se va a convertir en el tema estrella de la larga precampaña para las elecciones locales en la que ya estamos inmersos. Se ha instalado un peligroso clima social en distritos donde la izquierda es hegemónica y eso, lógicamente, preocupa al actual gobierno municipal. Esa sensación de inseguridad no se combate con los índices de criminalidad, sino a pie de calle y haciendo que los vecinos vean que se toman medidas y hay presencia policial. Si no hay respuestas claras , los extremistas -que los hay- pueden acabar consiguiendo sus objetivos.