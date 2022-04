Semana Santa hedonista

MI amigo Paco Peña, que es profesor de universidad en Canadá y experto en esa contradicción que son las Ciencias Religiosas, me dijo una vez que “todo santo es un hedonista”. No me acuerdo mucho más de la conversación, que imagino regada abundantemente (muchos hombres de mi generación necesitamos el alcohol para comunicarnos, qué le vamos a hacer), pero la expresión me gustó por lo provocativa y redonda, es buena para soltarla en medio de un debate y darle otra calada al Montecristo Nº4, si todavía fumase. Además, me recordó a ese libro, El cristianismo hedonista, de Michel Onfray, un autor al que los más doctos le dan fuerte y flojo, pero que a mí me gusta con ciertos remordimientos.

Sostiene Onfray que hubo otro intento de cristianismo que no pasaba por el aro del platonismo ascético, que no culpabilizaba el placer. Él hablaba de gente rara como Simón el Mago, Heilwige de Bratislava o Lorenzo Valla, pero creo que, al menos en Sevilla, no hay que recurrir a tales erudiciones. Basta con salir a la calle un Domingo de Ramos y contemplar (y sentir) esa densa atmósfera entre carnavalesca y sacramental, con mujeres autoerotizadas y galas masculinas brillantosas. Aquí se conoce bien qué es el cristianismo hedonista, protagonizado por un populacho que acompaña a Jesús en su agonía mientras despliega sus encantos babilónicos.

Hace ya algunos años que para mí el Domingo de Ramos se limita a La Paz. Varias son las razones: es la hermandad del barrio donde he decidido vivir; el centro ya me resulta inexpugnable en esta jornada y, sobre todo, es la cofradía en la que salen mis hijas, en la que han fundado su propia tradición, ajena a mí. De La Paz me gusta su mezcolanza de elementos burgueses y populares: capas, bocadillos y moderado relajo no exento de una compostura de señorita. Así que este domingo volví a practicar el cristianismo hedonista, bebiendo y comiendo, riendo con la compañía, pero consciente de estar acompañando al único Señor que tengo. Sin olvidar a María, que ya cerrada la noche paró en la entrada de la calle Porvenir para que aquellos dos insignificantes hombres, gastados por el tiempo y el uso, viejos amigos de muchos años, con algo de demonios, que hacía apenas unos segundos estaban pegando voces en un bar, callasen para contemplarla en todo su esplendor albo durante un tiempo que adquirió una densidad celestial. Se nos puso la cara de esos santos barrocos que habitan en los rompimientos de gloria. Luego nos fuimos a buscar un bar donde tomar la penúltima y continuar con nuestra querida Semana Santa hedonista. Y no hubo más.