Excelente iniciativa del Ayuntamiento a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla: Semana Santa en la memoria. 60 fotografías históricas del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones municipal expuestas en 30 mupis ubicados en los mismos lugares en que se tomaron en un arco temporal que va de los años 20 a los 80. Es una iniciativa valiente y realista.

Valiente porque muchas de ellas levantan un acta de acusación contra todos los ayuntamientos que han destrozado y destrozan la ciudad desde los años 50 a hoy, ya fueran franquistas o democráticos. Ver las fotografías de los mupis situados en la Encarnación, por ejemplo, me remitió al salmo que el pasado domingo se leyó en las iglesias: "Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión". Allí, y en la Gavidia, empezó la destrucción de Sevilla en los años 50 y allí se consumó, pasando por el derribo del mercado en 1973, y en 2011 por obra de un alcalde ahora premiado con una plaza. Viendo esas fotografías, porque soy de allí y conocí ese mundo, recordé, tal vez sugestionado por el salmo, la inflamada prosa del judaizante Cansinos Assens llorando desde Madrid su Sevilla perdida: "Mira, oh corazón, todo lo que has perdido… Evitamos el escuchar tu nombre (…) porque no queremos recordar lo que hemos perdido. Pero en el fondo de nuestro silencio, llevamos vivo tu recuerdo y tu nombre canta dentro de nosotros… En el tiempo de la primavera, pensando en ti, no podemos contener las lágrimas". ¿Exagerado? No lo creo si pienso en cuánto hemos perdido.

Es también una iniciativa realista. Porque esta, la de la memoria, es la única Semana Santa que tendremos. Nada puede evocar el esplendor de la ciudad esos días. Y menos tanto mamarracho Ikea-ninot-paliotrón. Queda recordar, echar de menos, dolerse. Sobre todo, quienes tenemos muchas más Semanas Santas vividas que por vivir. Duele hasta ver brotar el azahar como una ofrenda estéril sobre el altar vacío de la ciudad. Inventen lo que inventen las hermandades para saciar o consolar las hambres de cofradías, estas no tienen alternativas. Si no salen, no salen. Y punto. Por eso, para muchos de nosotros esta Semana Santa placebo -sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable- que inventan será aún más dura que la del año pasado.