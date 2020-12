Semana Santa y razones del corazón

Este año, cuando en la noche del día de Epifanía repique la campana de la Basílica del Señor y de los hilos de oro de su túnica persa se prendan todos y cada uno de los minutos de luz que el día irá ganando a la noche, iniciaremos un triste camino sin meta, un andar hacia ninguna parte. Porque al término del camino de la luz creciente no habrá Semana Santa. Habrá cultos y Triduo Pascual, por supuesto. Pero no habrá luz niña de mañana de Domingo de Ramos ni esa luz blanca que nace en el Porvenir y Los Terceros y muere en el blanco último de San Juan de la Palma. No habrá luz de resurrección de Viernes Santo por la mañana en esa anticipada Vigilia Pascual esculpida, bordada, labrada y puesta en música que es la Esperanza Macarena dándosenos en su paso. Y entre una y otra luz no celebrará ese oficio de tinieblas que, de la tarde del Jueves Santo al amanecer del Viernes Santo, abre Fundación y cierra el Calvario. Ni, vivida la Resurrección en la Macarena, habrá Ascensión en el Patrocinio.

Si escribo que por eso no habrá Semana Santa me pueden alinear con los frikis de mucha procesión y ninguna religión, mucho costalchimpún y ninguna emoción. Si escribo que pese a eso habrá Semana Santa porque se celebrarán los cultos y el Triduo Pascual me pueden alinear con los beatos que consideran cosa superficial y folclórica las procesiones. Ni con unos ni con otros estoy. Cada uno de nosotros sabe lo que representa ponerse una túnica, sudario y promesa de resurrección a la vez, cuando se hace con esa seriedad feliz tan difícil de explicar a quien no lo vive. Cada uno de nosotros sabe lo que siente cuando, al encontrarse en las calles con las imágenes de su devoción, todos los sentidos se abren a lo sagrado.

La Semana Santa que no habrá en las calles es también, para quien así la vive, una honda experiencia religiosa con tanta capacidad de conversión y de cimentación de la fe como los cultos internos y la Vigilia Pascual. Por eso lo que abre la Borriquita y cierra el Amor es la lectura de la Pasión de las misas del Domingo de Ramos. Por eso llamo oficio de tinieblas a Fundación y al Calvario, Vigilia Pascual a la Esperanza Macarena y Ascensión al Cachorro. Por eso siento -razones del corazón que la razón no entiende- que cuando el 6 de enero por la noche vuelva de la Función del Señor empezaré a caminar sin meta para no llegar a ninguna parte.