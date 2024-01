Servidor de Dios y de usted que es hincha acérrimo del Señor de Sevilla y que se conmueve en su presencia como se conmovió el día que vio a Dios tal cómo salió del pincel de Miguel Ángel Buonarroti en la inmensidad de la Capilla Sixtina mal puede comulgar con el cartel de Salustiano. Pero no voy a la música de la obra, que me parece excelente, sino a la letra de lo que significa la Semana Santa según Sevilla. Según Sevilla y el resto de la Cristiandad, pero me quedo con la nuestra, esa que arranca en la rampa del Salvador y acaba fundiéndose a negro en San Lorenzo. El cartel muestra a Cristo resucitado como reclamo de una fiesta en la que el argumento principal no es la Resurrección sino la penitencia con que Cristo redimió a sus hijos. O sea que hablamos más de Redención que de Resurrección, conque...