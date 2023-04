En Sevilla pensamos y mascamos chicle al mismo tiempo, llenamos las calles y leemos libros, nos emocionamos con una Virgen y protestamos si no se cuida la salud, la educación, el arbolado, la dependencia. Los días, como dejó enseñado Cortázar, dan para muchos mundos y en esto del fervor popular y las celebraciones tenemos un Honoris Causa de pura calle viva, diversa, individual y colectiva a un tiempo. Pensaba escribir sobre todo de la locura como fórmula para mantener la cordura, una de las grandes lecciones que enseña esta ciudad. Pero se me ha cruzado en la columna el penúltimo escándalo que alguno ha querido airear para atizar los fuegos de la campaña que viene, la campaña que ya está. Una humorada de la televisión pública catalana y ya andamos ofendidos -que cada cual puede tomarse las chanzas como le convenga- y, lo que es más triste, pidiendo pronunciamientos institucionales. Ras, ras, las vestiduras. Soy una gran fan de los chistes maliciosos entre comunidades, verdaderas patadas al vecino que suele ser el adversario que tenemos a mano. Pero entiendo que cuando toca a uno no le vea maldita la gracia. El humor es humor y nada ni nadie se libra. Por no librarse no se libró ni La Moreneta, a la que sacó Boadella en una función encarnada en el portero del Espanyol N'Kono. Entonces se rompieron las sayas los que ahora se rompen la caja con la Virgen del Rocío. Pero, como digo, se me ha cruzado esta escaramuza, que algunos querrán convertir en política, cuando yo quería comparar dos mundos que se me han venido a juntar estos cuaresmales días. Por un lado, la calle, nuestras calles, con sus bullas y sus sillas legales e ilegales, sus esperas, sus lágrimas y su belleza. Y por otro una serie televisiva, de esas que se ven de una sentada porque enganchan y horripilan con la misma fruición. La han traducido como Separación(Severance) y la produce -tiene su gracia- Apple. Es una distopía a lo Orwell que parte de la idea de una posible separación (chip mediante) entre el ser trabajador y el ser ocioso, privado, familiar. Advierto que la traducción me parece su poco chusca: los fueri y los dentri. Como lo coja Jorge Cadaval lo borda. Todo muy setentero y con mucho pasillo blanco y mucha pesadilla en negro. Y tal vez lo mas exitoso -porque la serie ha triunfado desde su EEUU natal hasta medio orbe- es, o al menos así lo veo yo, la sinsustancia alienante del trabajo en sí: El trabajo basura que no es solamente el precario o el maltratado, sino aquel que no aporta gran cosa al bienestar general, por bien pagado que esté. De locos. Y no tan improbable. En contraste los pasos y las bandas, los insomnios y las emociones. La ciudad subvertida. La posibilidad de ser uno y muchos. Millones de razones y una sola razón. Efectivamente, una cuestión de fe… en los seres humanos, cuando nos ponemos estupendos.