Septiembre, arranque de una pesadilla

Septiembre como amenaza sempiterna, que ya verá usted cuando llegue septiembre la que nos va a caer en todo lo alto. Septiembre es, o era, el asidero para los estudiantes poco dados a hincar los codos, el clavo más o menos ardiente al que agarrarse para no perder comba. Y digo era porque hogaño da igual que da lo mismo aprobar que no aprobar, que un puñado de cates no es óbice para pasar de curso y no perder el año. Septiembre como punto de partida para esa normalidad que hubo incluso tiempos en que era normal. En fin que septiembre ha venido y todos sabemos cómo ha sido, conque a ver cómo se porta, que el patio pinta tétrico. Con el poder adquisitivo bajando por días y los precios subiendo en progresión geométrica, septiembre se nos aparece vestido de pesadilla, de esa pesadilla que se sufre bien despiertos y que nadie sabe cómo acabará. Septiembre.