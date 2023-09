Cierran librerías como churros, y hablo de manera literal, porque igual que en Sevilla nos estamos quedando sin tiendas de libros, también nos estamos quedando sin calenterías. No sé cuándo cerró exactamente, como ahora voy menos al centro (se lo dejo a los turistas), pero el otro día pasé por la Alfalfa y donde estaba la tienda de calentitos de toda la vida me encontré un chiringuito de comida rápida. Mientras tanto hay colas en dos o tres locales de moda para tomar eso del brunch, que es como ese desayuno tardío de cuando te levantas con resaca después de una noche movidita.

Supongo que es el signo de los tiempos, las cosas van cambiando y, lo he dicho otras veces, igual que se acabaron las bodeguitas de serrín y chatos de vino, dejando paso a las cafeterías de barras de acero inoxidable con tapas de solomillo al whisky, la hostelería sevillana pierde sin remedio los bares de tapas, de barra y de pie, en favor de esas cadenas, que se están quedando con todo, de “gastrobares”, con una nueva cocina donde la tapa no es ni tapa ni ración, con mil cosas en el plato donde lo que cuenta es que quede bonito para la foto de Instagram, ojo, y no digo que todos esos locales sean malos, hay de todo y en algunos se come bien y se bebe regular (y caro). Mientras tanto nos agarramos a un clavo ardiendo y a cualquiera que abre un bar con maderas pintadas y pizarra de tapas le hacemos la ola.

Mientras tanto, otro chef de estrella Michelin, en este caso para más inri sevillano que quería triunfar en su tierra después de su exitosa carrera allende Despeñaperros, tiene que desistir, apenas un año después de su apertura, de su negocio en la ciudad. Uno más que se suma a la lista de proyectos frustrados y que enumera, nada más y nada menos, a nombres como Ferran Adrià, Martín Berasategui, Dani García, Paco Pérez y algún otro. Ciudad complicada que, tal vez ahí está el misterio, aparenta al exterior más posibilidades de las que realmente tiene.

Con todo ello, yo echo también mucho de menos olores y aromas. Ahora que nada huele a nada, que hemos creado un mundo aséptico donde cualquier olor molesta, echo de menos esos aromas que identificaban, entre otros, a los bares. Y no solo hablo de la cocina, la barra también tenía sus aromas propios, como el del café recién molido y el vapor de la espresso italiana.

Septiembre olía a goma nata de Milán, a cedro blanco y grafito de la mina del lápiz, a madera del plumier nuevo, a jersey de punto del uniforme nuevo del cole, a Farias y Varón Dandy en la grada del estadio, cuando la Liga empezaba cuando debía. A ese aire de algunas tardes, entre fresco y húmedo de lluvia intuida, donde ya se anticipaba el otoño. Al aroma limpio, de colonia de baño, del pelo de aquella niña de las trenzas con la que te cruzabas cada mañana, con su falda de tablas de cuadros escoceses y los calcetines blancos. La goma verde de las pelotas que te regalaban con los zapatos Gorila. Lo dijo Rainer María Rilke antes que yo: “La verdadera patria del hombre es la infancia”.