Va siendo hora de guardar los polos, te dices al ver a esos dos profesionales liberales asomar por la Encarnación tan acelerados, ya sin cubanas, entallados en americanas de lino y, pegados al móvil, haciendo que resuelven el enésimo problema de su cartera de clientes, que es bien magra, y quizá por eso corran tanto y aparenten no tener tiempo para nada. No como tus viejos maestros, que nunca tienen prisa y se paran a preguntarte, como si fueras el centro de sus vidas, y te hablan con generosidad y demora y profundidad, jamás se dieron importancia. Aunque el calor de septiembre te deje calado, menos que en este largo y tórrido verano, sí, es hora de guardar los niquis, te repites en un guiño íntimo a tu madre. Sólo a tu madre, no a toda su generación. No eres como ese político que vino a asaltar los cielos y bien pronto dejó al descubierto su casta. No elegiste el nombre de tu hija para homenajear a parte de una generación: te gustó, es transparente, suavemente rotundo, pegadizo. Como ella. Diecinueve años, piensas. Te parece mentira, pero sí, cumple esa edad y ya mismo dejará de ser una teenager, y entonas una empalagosa y vieja melodía de los Belmonts, que habla sobre esa enamoradiza edad en la que se es una montaña rusa, y que tu hermano mayor pinchaba cuando la canción ya era una antigualla y tú eras más teenager de lo que va siendo tu hija.

Doblas una calle y ves que con septiembre no sólo ha vuelto la revolucionada vida de quienes no supieron qué hacer con tanto agosto sino la lentitud de esos dos adolescentes que se paran cada tres pasos, sus miradas coladas, sus embobadas sonrisas, porque nada más hay ahora en sus vidas salvo ellos, disfrutan la alta alegría de vivir en los pronombres. Todas las historias de amor se parecen, pero ninguna se repite, te dices mientras los ves agarrarse de sus prendas mínimas, darse el penúltimo beso de ese minuto. Empiezas a rebuscar en tu cabeza, de quién diablos era la cita (y sí, Oscar Wilde y Borges también salen a colación, porque son los padres adoptivos de todas las citas huérfanas). ¿Será de alguna película? Ya recordarás. Qué más da. Los ves alejarse, mientras siguen en su eternidad, que quizá no llegue ni a unos meses, aunque en verdad te alejas tú, inmerso en la vorágine de septiembre. Septiembre, te repites con parsimonia de enamorado. Diez años ya sin él. ¡Diez años! Es increíble, si parece que ayer mismo me escondía entre sus piernas o me acurrucaba en la izquierda para ver un poco la tele antes de cenar, si esta misma mañana le has hablado y lo has oído afirmar tajante y certero, como solía, su opinión sin ambages. Es imposible que haga diez años, casi cuatro mil días, tantas -en verdad tan pocas- horas. Septiembre, otra vez. Antes de que te des cuenta vendrá el frío. Pero estás preparado. Ya sabes vivir a la intemperie. Hace diez años que empezaste a saberlo.