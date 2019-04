Que no sea Serra el que se vaya

Taimadamente y de forma absolutamente torticera, el acoso a que ha sido y sigue siendo sometido Quique Setién desde el mismo instante en que fue repudiada su manera de ser derivó a la apertura de una brecha en las relaciones de Lorenzo Serra y el cántabro. Primero fueron insinuaciones en las que no estuvo del todo ajeno el balear para derivar a lo de hoy, a que Serra quiere despedirlo y el dúo de la cúpula no, ergo...

Y no fue, precisamente, el éxito lo que acompañó a esas campañitas de acoso sin derribo, pero sí influyó decisivamente a un emponzoñamiento del ambiente que ha jugado decisivamente en contra del equipo. Lo de Valencia el miércoles fue propio del lugar, de traca y mascletá en toda regla, por lo que ahora el tiroteo se ha acentuado en pos de que la brecha no sólo se haga mayor, sino que se aliente que Serra, el gran icono del beticismo, diga el taxativo "Setién o yo".

Bueno, pues un servidor de Dios y de usted que hasta sigue creyendo que el proyecto a tres años es mejor con Setién que sin él, digo ante una hipotética Biblia que la decisión la tengo clara. De optar por uno de los dos, mi postura es que la continuidad de Lorenzo Serra no debe cuestionarse de ningún modo. Aquella regeneración que tanto pedíamos en su momento sólo era posible con Lorenzo en el puente de mando y así pareció serlo hasta que todo derivó a negativo.

Con Serra, el equipo ya parecía propio de la Primera División y no lo que antes daba a entender. Siempre consideré que Lopera pudo haberse eternizado en el club y en la ciudad si no hubiese prescindido del único entrenador que le hizo ganar algo. Y como la historia sirve para que depare enseñanzas y no se repitan sus peores capítulos, desde aquí proclamo mi postura. Es la de que cierto es que duele que se vaya Setién, pero aún más si es Serra el que se marcha. Amén.