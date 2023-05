Parece ser que el poco sonriente José Luis Sanz, alcaldable por el PP, ha ido haciendo prospecciones balompédicas por la campiña sevillana. Y quien dice la dócil campiña dice también la Sierra Norte, la senda del agro que va de El Coronil a la frontera de Coripe o esos pueblos aljarafeños que ya inician su ruta rociera hacia el desvalido edén de Doñana. Feijóo, influido por la danza guerrera del Sevilla ante la aristocrática Juventus, dijo en un mitin que Sanz le había soplado que en la capital hay más sevillistas que béticos y que, por el contrario, la provincia es más bética que sevillista.

¡Para la cinta!, que diría el memorable José María García. ¿De dónde extrajo Sanz dicho dato? ¿Del INE? ¿De la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol? ¿De la FIFA o la Aljo-FIFA? ¿Del Archivo Histórico de la Europa League de la peña Biris Norte? ¿Del Centro Mundial de Interpretación del Beticismo? Queremos saber, señor candidato.

Que Sanz sonría poco o nada no es inquietante (el rijoso en versión continua también resulta cargante). Que el candidato del PP reconozca que le cuesta reír no es censurable (sí lo es la aridez de mal estilo con que le reprocha a Antonio Muñoz que éste sí sonría). Que cada cual se trabaje su cara como le plazca. Que sonría, haga pucheros o muestre su jeta de piedra pómez es lo de menos. Lo que sí inquieta y alarma en José Luis Sanz son sus fuentes de estudio. Se deduce que tal vez ha consultado al CIS del doctor Tezanos para concluir que a los pies de la Giralda, incluidos los barrios más marginales de España, casi todo el mundo es sevillista, mientras que por los condominios de la Diputación y de su virrey Rodríguez Villalobos casi todo el paisanaje es bético. Hasta el votante del PP podría dudar del recetario de gestión y orden que propone Sanz. Sobre todo si está basado en guarismos económicos iguales a los datos que parece haber extraído de sus catas sociológicas y futboleras por Sevilla y provincia.

Feijóo se montó en el mitin su propio derbi Sevilla-Betis y su propio equipo de fútbol. No el PP United, sino el Feijóo CF. La ignorancia es otro nombre de la provocación. Por eso añadió el guía del PP que estaba seguro de que los béticos también se alegraban de los triunfos europeos del Sevilla porque, entre otras cosas, Andalucía es inteligente. ¿Estudió acaso el ser andaluz según nuestro Isidoro Moreno? No sabemos, pues, qué fuentes manejó Sanz sobre sevillistas y béticos. De paso, nos gustaría saber con qué se desayunó Feijóo la mañana del mitin. Contesten por favor y no echen balones fuera.