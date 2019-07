Sevilla va a ser una ciudad más verde. En otros tiempos se le colgó el sambenito de Sevilla la Roja, pero para el porvenir habrá que renombrarla como Sevilla la Verde. Es la ciudad de la transición ecológica (antes parques y jardines), de las talas o los apeaderos, del vil arboricidio… Y, para que no le falte nada, de la Emergencia Climática, según la ha declarado el Ayuntamiento, en el pleno municipal. Sevilla la Verde sustituye a Sevilla la Roja. En los tiempos republicanos de Sevilla la Roja, que comprendía barrios y collaciones como la Macarena, San Julián, San Luis, la calle Feria y por ahí, quemaron casi todas las iglesias que encontraron a mano y se perdieron muchas imágenes. Con el tiempo hemos pasado de la barbarie a la civilización, y eso que salimos ganando con Sevilla la Verde, que es más papista que el Papa.

En el Pleno municipal todos los partidos, menos Vox, aprobaron una propuesta de Adelante Sevilla para declarar la emergencia climática en la ciudad. Los de Adelante, Unidas-Podemos, o lo que sea, fueron respaldados por el PSOE, el PP y Ciudadanos, pero no por Vox, que lo consideró "una extravagancia". La podemita y adelantada Susana Serrano se lo criticó a los de Vox, y les recordó que el papa Francisco ya se ha pronunciado a favor de medidas contra el cambio climático.

Tiene razón Susana, que es podemita y creyente, además de ecologista, como lo demuestra circulando en bicicleta. Y como en el Ayuntamiento muchos concejales son católicos, gracias a Dios, para las vacaciones se podrían llevar como lectura la encíclica Laudato si, en la que el Papa, con espíritu franciscano de Asís, aborda la cuestión. Es de sentido común que no se puede amar la naturaleza y dejar los parques y jardines hechos una porquería.

Otra gran noticia: al PP le aprobaron una propuesta verde por unanimidad. Así se demuestra que el espíritu ecologista está calando hondo en los concejales. Después de la bronca que le montaron al PP en los tiempos arboricidas de Zoido y los 20 concejales, han cambiado las tornas, y ahora presentan propuestas ecologistas que les bendicen no sólo los de Vox, sino incluso los podemitas de Adelante. Luego dirán que en este país hay dos bloques, y que no se ponen de acuerdo en nada, excepto en los sueldos. Pues no.

Sevilla la Verde los une. Se ha declarado la emergencia. A ver si entierran el hacha. A ver si ponen unas pérgolas para atravesar el puente de San Telmo cuando hace 42 grados. Y a ver si no se cargan las 11 melias para la terraza en el Mercado de la Puerta de la Carne. Adopten medidas visibles y prácticas, que permitan predicar con el ejemplo. A ver si viene el Papa...