El Sevilla cedió la tercera plaza merecidamente

Desarbolado a través de un segundo tiempo deplorable, el Sevilla dejó de mirar al Madrid por el retrovisor y la tercera plaza ya es sólo un recuerdo. Iba el Sevilla al gran escaparate con la espinita de once cursos sin ganar en él y con el deseo de continuar viviendo en el tercer piso de la tabla. Y todo eso pudo suceder, si el descanso no hubiese sido un punto de inflexión fatal para la tropa de Machín, que pasó del orto al ocaso sin darse cuenta casi.

Fue un partido rico en matices, pero sólo en la primera parte. Al empuje inicial le contrapuso el Sevilla mucha solvencia a partir del cuarto de hora. Había entrado el Madrid al campo enardecido, como con muchas ganas de revertir la situación que padece y Vinicius pudo hacer gol en una ocasión clara, pero no tan clara como la que dilapida Escudero más tarde. Estábamos ante un pleito abierto, con dos equipos yendo de frente y mostrando que podía ganar cualquiera.

Pero, ay, llegó el intermedio y en él parece que los sevillistas fueron narcotizados porque la imagen empeoró tanto que de aquella igualdad nunca más se supo. El Madrid metió al Sevilla en su campo y de ahí no lo dejaba salir, pero este Madrid de hoy no tiene el caudal goleador habitual. El acoso agobiante no terminaba en derribo y tampoco puede decirse que Vaclik fuese el dique donde se estrellaba ese rompeolas que es el equipo madridista cuando pone los redaños en cancha.

Podía, sin embargo, acariciarse el empate, pues no había goles y tampoco ocasiones de que el marcador se abriese. Corría mucho el Madrid y también el crono para que siguiese la ilusión del empate que dejase la tercera plaza en posesión del Sevilla, pero tanto dominio tenía que dar sus frutos. Y lo dio a falta de doce minutos gracias a un obús de Casemiro, con lo que la justicia subió al marcador a fin de que el Madrid suceda al Sevilla en el apetitoso tercer puesto.