Sevilla, la ciudad que sufre el calor y castiga con frío

Nohay ciudad que sepa castigarte con más frío y donde se pase más calor. Manejamos el frío con sutileza florentina, pero nos derretimos como helados baratos en cuanto llegan estos días tórridos. Siempre me ha llamado la atención la habilidad de Sevilla para pasar de temer a alguien a echarle un jarro de agua fría. Estamos acostumbrados al calor, porque somos calor, nos hemos criados en el calor, bromeamos con el calor porque recurrimos a la guasa cuando no podemos vencer al rival. Pero nada de esto ha sido óbice para que manejemos el carácter glacial con el enterado que viene de fuera, el pretencioso que se quiere dar más rango del debido, el ambicioso que quiere medrar o simplemente el pesado que sólo piensa en lo suyo. A estos personajes les arreamos con un silencio glacial como al torero que ha concluido una faena sin chicha alguna. El calor es lo nuestro. Seña de identidad, patrimonio inmaterial, estandarte alzado durante la mitad del año. Hasta usamos el lenguaje inclusivo en este asunto desde hace años sin necesidad de imposiciones.

No es lo mismo el calor que la calor. Existe un calor masculino y una calor femenina. Y no digamos el plural:las calores. La calor es la peor categoría, la que nos hunde en el desánimo, nos reduce las fuerzas y nos condiciona el humor, la que se emplea para justificar el regreso prematuro del pisito de la playa a la búsqueda del aire acondicionado de la vivienda de la capital. Lo vivimos en el año 2003, cuando la ola de calor duró catorce días seguidos con mínimas por encima de los treinta grados. Y pareció que únicamente nos libró la Virgen de los Reyes de aquella tortura.

En estos días difíciles, de inflación de dos dígitos y con un calor que aprieta por encima de los cuarenta, no me deja de impresionar la habilidad de esta ciudad para manejar los dos corceles de su particular cuadriga:el frío y el calor. Sin medias tintas, sin categorías medias. Sevilla es fundamentalmente de extremos. Ohermosa o una birria. Oescoba de plata por limpia o plagada de cochambre de grafitis. O teme o invade al prójimo, pero no respeta. Orecibe con palmas o crucifica. En esta ciudad se puede ser de todo menos irrelevante porque Sevilla expulsa a los tibios de sus fauces. Siempre ocurre. Osufre un fortísimo calor en sus calles solitarias de eternas tardes de domingo o emite un frío glacial a quien no desea. Días de calor para reflexionar sobre el frío. Beban agua. Fresquita. Muy fresquita. Nunca tibia.