A Nick Ede no le ha gustado nada Sevilla. Tanto que en un artículo escrito para el periódico británico Daily Mail dice que es “muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común”. Probablemente, los conocimientos de Ede sobre la ciudad se limiten a unos pocos paseos por las zonas más turísticas del Casco Antiguo, visitas a monumentos como el Alcázar o la Catedral, alguna tapa en un gastrobar sin barra y una noche loca de flamenco estereotipado. O no. Quién sabe.

La de Nick Ede es, simplemente, una opinión más. Una gota en el tenebroso océano de internet. Sin embargo, hay algo inquietante en este artículo: puede que tenga algo de razón. No porque Sevilla sea una ciudad vulgar, sino porque ha tomado la senda que conduce a la vulgaridad. El turismo masivo vulgariza igual que un chándal, por mucho que éste sea de marca y cueste más que unos pantalones de discreta, pero elegante franela. Los hoteles de cinco estrellas no garantizan en absoluto la distinción. Sólo hay que ir al Alfonso XIII a tomarse el aperitivo para comprobarlo. Vivimos unos tiempos paradójicos en los que cada vez hay una mayor brecha entre las cuentas corrientes de los ricos y las clases medias, pero cada vez es mayor la nivelación estética. Los ricos, al parecer, han abandonado su obligación moral de darle algo de distinción al mundo, de ser figurantes en las revistas que hacen soñar a los niños gays de pueblo y las aspirantes a mujeres de mundo. Hoy solo se les distinguen por sus móviles y coches.

Sevilla ha entrado en la senda de la vulgaridad porque llevamos décadas empeñados en que así sea. Cada vez que usamos el granito de Quintana como pavimento, que permitimos que conviertan una plaza como la de la Magdalena en una mediocridad, que vaciamos un barrio histórico para llenarlo de turistas, que fomentamos la autoparodia con procesiones innecesarias o folclorismo barato, que convertimos la Plaza de España en un contenedor de verbenas, que permitimos que grupos inversores depredadores destrocen la Palmera, que tiramos las villas de Nervión para hacer edificios absolutamente insulsos, que permitimos que un edificio como el Lope de Vega tenga que cerrar por falta de mantenimiento, que no respetamos la idiosincrasia de Retiro Obrero... Todo eso nos conduce a una ciudad vulgar. Al fin y al cabo, a las ciudades turísticas les pasa lo mismo que a las familias felices, según Tolstoi: todas se parecen. Apenas cambia el cartón piedra del decorado. Y, a veces, hasta nos cargamos ese cartón piedra para sustituirlo por arquitectura prefabricada.