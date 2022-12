Sevilla debe crecer

La reciente designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española obliga a reflexionar sobre una ciudad que no crece en población, con una economía dependiente de los servicios en gran medida, barrios con un índice de pobreza tercermundista, deficitaria en infraestructuras y que sin embargo tiene una marca atractiva, la propia ciudad, su nombre e historia, que permite conseguir éxitos como el de la mencionada agencia y otros como la instalación, en un edificio de nueva planta, de una sede permanente del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Hay razones a favor de estas designaciones y estimo que vendrán otras que no dependan en exclusiva de lo gubernamental, porque la creación de masa crítica siempre favorece decisiones económicas, científicas o empresariales.

Sevilla tiene aspectos positivos como el mencionado P.C.T. de la Cartuja, un éxito tras la Expo 92, que a veces ignoran los propios sevillanos. Tiene capacidad organizativa de congresos y reuniones científicas y técnicas y también tiene a favor la historia y la realidad actual de la industria de la aviación y derivadas. Y varias universidades con facultades relacionadas con la temática, como Física, Matemáticas, Ingenierías, etc… Además tiene una planta hotelera de alto nivel que permite no solo alojar turistas sino también a altos profesionales y ejecutivos que decidan visitar agencias y centros para reunirse en Sevilla, que sigue teniendo ese atractivo que le da su nombre. Este movimiento esperamos se traduzca en empleos de calidad y en el asentamiento de nuevas empresas conexas y más inversiones en las existentes.

Alguien puede preguntar, como ya pasó en la Expo: ¿dónde se van a alojar los directivos que vengan a Sevilla, si todo va bien? Dirán que, en las urbanizaciones y chalets de los pueblos de la corona metropolitana, porque en la capital no queda espacio. Si que lo hay, pero manteniendo un imprescindible equilibrio en los objetivos públicos y privados. Por ejemplo, en los terrenos de Santa Bárbara, frente a la Fábrica de Artillería y otras bolsas de suelo en el interior de la ciudad. Y estudiar en Tablada y el Cortijo del Cuarto propuestas que beneficien a toda Sevilla, con espacios protegidos y con la generación de recursos económicos. En mi opinión en Tablada cabe un barrio, un parque, una reserva de fauna y flora y la obligada franja de respeto al río. Coincido con los vecinos del Cortijo de Cuarto que el desarrollo urbanístico de esa zona debe ser compatible con la preservación de sus valores como pulmón verde para Bellavista y que también deben resolverse los problemas de movilidad de la zona Sur de Sevilla, pero también que hay que tener previstas reservas de suelo edificable. Sin esas posibles zonas de localización de viviendas de todas las tipologías, la ciudad no podrá dar respuesta a los factores de crecimiento de población que son necesarios para que una ciudad no se estanque.