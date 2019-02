El Sevilla, a la espera de que el Betis le acompañe

Una vez más, la segunda competición continental hace de bálsamo de Fierabrás para el Sevilla, que sale fortalecido de esta eliminatoria con la Lazio. Efecto balsámico indiscutible para un Sevilla acosado por las dudas, pero que venía de Roma con el pleito encarrilado. A aquel gol del milagrero Ben Yedder en la Ciudad Eterna se unía el que ya en el minuto 20 y con su firma dejaba el contencioso más que visto para sentencia, o eso parecía.

El rival intimidaba poco, pero no se le veía al Sevilla ese mínimo de solvencia capaz de hacer que las cosas discurran más plácidamente. Y es que aunque este Lazio no es gran cosa, el Sevilla demostraba que no está para muchos alardes. Y así se iba diluyendo la partida hasta que el árbitro mandó al inoportuno Vázquez a la caseta. Con media hora por delante, cometió una imprudencia que iba a costarle la segunda admonición y ya en inferioridad se oscurecía el panorama.

Por ahí llegaron los momentos de más inquietud de toda la eliminatoria, pero entre Vaclik y la falta de puntería de Immobile y la compaña, el problema no llegó a ser cruento. Diez minutos después, Marusic corría la misma suerte y en igualdad numérica, la tarde no peligraba. Sarabia se inventó el segundo gol en asistencia genial de Navas y todo se consumaba de forma positiva para este Sevilla que encuentra en Europa lo que no está encontrando en la campaña doméstica.

Y ya con el Sevilla en el bombo suizo, sólo falta que el Betis siga ese mismo camino. Viene con un buen resultado de Francia, pero el Rennes está vivo y a poco que el partido entre en una dinámica de correcalles, la integridad verdiblanca puede peligrar. Con el eterno ya dentro, no puede el Betis, este magnífico Betis de la hora, desaprovechar la oportunidad de que Sevilla vuelva a estar totalmente representada en el concierto continental. Que así sea y amén de los amenes.