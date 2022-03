La Sevilla de los figurones y de los figurantes

Mucho se larga de los figurones de Sevilla, pero poco de los figurantes. Aunque se parezcan no son lo mismo, como no lo es un barrio que una barriada, una ración que un plato, ni el ruan que el sky. En muchísimos actos de la ciudad hay figurones, ¿pero cuántos figurantes? Los figurones están fichados, algunos son entrañables, otros muy pesados, verdaderas brasas a la búsqueda de la foto que sirva de metadona para aliviar el mono de vanidad, pero el figurante es como el atrezzo. Es necesario, ocupa butaca, rellena esas fotos oficiales de familia y sonríe con generosidad. Basta comprobar la legión de delegados territoriales de la Junta que en Sevilla no conocíamos y que nos son ya la mar de simpáticos. Ser delegado del territorial de la Junta en cualquier provincia menos Sevilla es ejercer de verdadera autoridad a efectos sociales, no digamos si se desempeñan las funciones de delegado del Gobierno. Pero en Sevilla, con todas las consejerías, direcciones generales, empresas y otros chiringos, tiene mucho mérito hacerse notar desde ese escalafón.

Ayer, por ejemplo, teníamos a una señora delegada territorial en un desayuno que protagonizó Francisco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías, en un despacho de abogados. Doña Susana Cayuelas, que tuvo la gentileza de acudir al café matinal, no tiene la condición de figurona, pero sí de figurante. ¿Qué pintan los figurones? Nada. ¿Y los figurantes? Mucho. Los aspectos secundarios pueden ser absolutamente imprescindibles en una ciudad como Sevilla que sublima las vísperas en lugar del festivo, que prefiere lo efímero a lo permanente. Los figurantes hacen ciudad a su manera, como los nazarenos hacen la Semana Santa, los enganches la Feria y los alcaldes de pueblo sus municipios cuando están fuera del término. Los figurones lastran la ciudad. La ciudad es una gran obra que se representa a diario en el teatro de sus calles. Necesita actores, guionistas, música, decorados, tramas… Con la llegada de la primavera viene la temporada alta, altísima este año, de los teatros.

Y ahí están los delegados territoriales y, cómo no, nuestro querido delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, el ubicuo y hasta pregonero Ricardo Sánchez, que tiene el meritazo de no quedarse ahogado en la inmensa mar bravía de la Junta en Sevilla. A este Sánchez, el bueno y no el que habita en la Moncloa, le afearon un día que no visitara los pueblos y que estuviera siempre en la capital. Y el hombre explicó que son los alcaldes quienes piden verle… en Sevilla. Figurante no hay camino, se hace camino al figurar.