Sevilla, lugar idóneo para la convivencia

Necesita el fútbol español un alto el fuego y que caminen de la mano la Federación y la patronal a fin de que la cosa funcione. Me refiero a que la cosa funcione mejor de lo que está funcionando y que ya tiene su reflejo en que no hay ningún equipo español en las dos finales continentales. No puede ser que hayamos cedido la hegemonía exhibida en estos últimos años ante el indiscutible supremacismo de la Premier League.

LaLiga va bien, claro que sí, pero se ha dejado ganar la partida por los ingleses y ha sido por la sencilla razón de que allí no se ponen palos en las ruedas ni se echan chinitas a los cojinetes. Hay quien opina que la superioridad inglesa se basa en el reparto televisivo, más abundante y mejor repartida la cantidad. Eso ya funcionaba así tiempo ha sin que sus equipos ni siquiera se acercasen a las cotas alcanzadas por los españoles en las dos competiciones continentales.

Aun con menos dinero de la tele y más injustamente repartido, la superioridad de los equipos españoles era indudable hasta este año. En las dos finales ha ido al copo la Premier y algo habrá tenido que ver esa guerra sin cuartel en la bicefalia que rige nuestro fútbol. Y es que, por ejemplo, si Rubiales o Tebas inventasen algo tan beneficioso como una penicilina más efectiva, seguro que sería objeto de crítica por el que no la descubrió y así es complicado que la cosa funcione.

Este fin de semana, Sevilla se convierte en la capital del fútbol español y ya veremos cuántos desencuentros de esa pareja de enemigos íntimos que forman Rubiales y Tebas van a producirse. Por lo pronto, revolotea sobre la final un conflicto televisivo que se ve ridículo desde fuera. Algún árbitro debe surgir para hacer de hombre bueno y que haya convivencia, no confrontación. El objetivo bien lo merece, y es que nuestro fútbol no puede seguir con tanto divorcio en su cúpula.