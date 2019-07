Sevilla en modo impersonal

No me refiero a que nuestra ciudad sea como muchas otras, porque para bien o para mal, no lo es. A pesar de la internacionalización, Sevilla sigue teniendo una personalidad, un atractivo que la identifica y que hace que muchas personas, cada vez más, quieran venir a conocerla. Me refiero a que tanto sus virtudes y atractivos, que son muchos, como sus carencias en movilidad y la desigualdad social manifiesta no son impersonales; es decir, que parece que no son responsabilidad de nadie. De alguien serán, digo yo.

En español tenemos una forma de hablar que denominamos modo impersonal. Una oración impersonal, dice la gramática, no tiene sujeto explícito ni puede estar sobreentendido. Por ejemplo, ayer llovía mucho. A esto me refiero, a la forma de hablar en la que parece que las cosas que pasan en nuestra ciudad no son responsabilidad directa de nadie, aunque sean positivas: "Aquí se vive muy bien". Y no digamos si son negativas: "Hay mucho ruido en la ciudad". "Sevilla está muy sucia". La mayoría de las veces lo que queremos decir es que la responsabilidad de todas esas cosas no es nuestra, es de otros. ¿De quién? De la gente, así en impersonal, del Ayuntamiento, de los turistas… De cualquiera menos de nosotros. Los italianos tienen una expresión muy clara al respecto: piove, porco governo. Creo que no necesita traducción.

¿Y todo esto a qué viene? Pues a que cada vez que hay una noticia, parece que ha sucedido porque sí. Por ejemplo. Están reparando los pavimentos de la Plaza de Moravia y no faltará el adoquín de Gerena. Pues me parece que, además del trabajo de la delegación municipal, algo tendrá que ver la tenacidad del arquitecto Javier Queraltó en llamar la atención sobre la desaparición de ese pavimento tradicional en nuestras calles. Y su tarea no ha sido solamente un impersonal lamento "se pierde el colorido adoquín de Gerena". No. Ha escrito artículos, dado charlas, ha estudiado la posibilidad de recuperación y aprovechamiento moderno de dicho material. En suma, ha actuado directa y personalmente sobre la cuestión. Y, afortunadamente, parece que va a obtener resultados. Como es una acción directa la creación de la plataforma Sevilla Ya. Compuesta por personas e instituciones concretas, con nombres y apellidos. Espero que obtenga resultados, que cunda el ejemplo y que a partir de ahora en Sevilla no hablemos en modo impersonal. Porque alguien hace las cosas, las que están bien y las que perjudican.