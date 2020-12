Sevilla sin norte

Afirmación o pregunta? Me gustaría que fuera una pregunta que nos hiciéramos para tener una visión autocrítica de nuestro presente y futuro como ciudad en su conjunto, habitantes, actividades y caserío, y no una afirmación que nos situara en un horizonte pesimista. La sociedad española está cada vez más polarizada y parte del motivo está en que se agudizan las desigualdades, crisis tras crisis: climática, financiera, sanitaria o las que nos toquen aún por vivir. No es más que una expresión local de una situación global. No podemos olvidar los porcentajes del referéndum británico para el Brexit: 51,9% abandonar la Unión Europea y 48,1% permanecer en ella. Ni los resultados electorales en los Estados Unidos y los planteamientos últimos en el seno de la Unión Europea, entre países septentrionales, que se autoproclaman frugales, y los meridionales, a los que por contraste nos deben llamar tragones o derrochones, en las sobremesas de los estupendos restaurantes de Bruselas. Las catástrofes naturales se agudizan y para terminar de aderezarlo todo vivimos una dura pandemia. Una expresión más de la polarización y de la desigualdad global van a ser las campañas de vacunación. Tenemos dudas razonables en la equidad y planificación del sistema en un país como España, pero seguridad en que nos llegará el turno. Imagínense la situación en la mayoría de los países del mundo, en que seguramente tendrán que pagar por vacunarse. Y cómo afectan y afectarán todas las desigualdades a la salud de la población de esos lugares.

Y a todo esto, nos informan que la ciudad se va a quedar el año que viene sin calendario vital, sin el pulso que le dan a Sevilla sus fiestas, los desfiles procesionales de Semana Santa y la Feria de Abril. Y eso por segundo año consecutivo. Y en una ciudad que está volcada y dedicada al consumo de ocio, tanto el de los sevillanos como el de los visitantes, eso supone un panorama difícil tanto económico como social. Y parece que esta situación va a durar tiempo. Los más optimistas sitúan los primeros síntomas de recuperación para el verano. Algunos pueden preguntarse, con algo de sorna: Y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿a qué nos vamos a dedicar? Por si fuera poco, nos informan que la SE-40 no tendrá paso por el río en el Sur, entre la carretera de Cádiz y Coria, en años. Y que toda la parte Norte de la SE-40, desde La Rinconada a Espartinas, pasando por la carretera de Mérida, el Aljarafe y la carretera de Huelva, ni está ni se le espera, no en años, quizás para nunca. Leemos que unos inconvenientes administrativos de competencias en la delimitación de términos municipales, paraliza una iniciativa importantísima para Sevilla como la modernización y desarrollo del Parque Tecnológico de la Cartuja con fondos europeos. La desigualdad y marginalidad en algunos barrios sevillanos se ha convertido en crónica. Y así, años y años, y los que vienen. Creo que Sevilla necesita una agenda de objetivos en los que la labor de todos tenga un norte claro.