Sevilla rompe su techo...

Hace años que se utiliza la expresión "tiene un techo de cristal", para referirse a situaciones de personas o colectivos que no mejoran sin una causa aparente. Es la traducción de un término anglosajón, "the glass ceiling", que denomina un fenómeno que aparentemente no tiene causas claras, pero cuyo resultado es cuantificable, evidente y real. Para las Ciencias Sociales el "techo de cristal" es un muro invisible, pero infranqueable, de procedimientos, estructuras, relaciones de poder, creencias, etcétera, que dificulta el despliegue de potencialidades.

Durante años parecía que Sevilla tenía un "techo de cristal" que no la dejaba crecer, mejorar, explotar sus posibilidades. Algunos podrán pensar que son los entramados de tradiciones, ciertos estereotipos en la manera de ejercer el poder en las instituciones locales, tanto públicas como privadas, el predominio de sentimientos afectivos sobre la racionalidad y una fuerte autolimitación. Pero parece que estamos a punto de romperlo o ya lo hemos hecho. Veremos. Durante los últimos meses, y especialmente este pasado fin de semana, hemos visto cómo la ciudad bulle en actividad. Conciertos, congresos internacionales, acontecimientos deportivos y estos días la conmemoración de las Fuerzas Armadas, que ha sido mucho más que un desfile, desplegando actividad por todos los escenarios de la ciudad, comenzando por el río. Y sin dejar por ellos de velar y celebrar nuestras más íntimas tradiciones, con numerosos desfiles procesionales en los barrios. Esta primavera nos ha traído hasta un nuevo torero al estilo que nos gusta. Y los grandes acontecimientos que se anuncian para el próximo curso, afianzando a Sevilla en una posición destacada entre las ciudades españolas en número de visitantes. Las expectativas hoteleras se han disparado y algunas ciudades vecinas nos han empezado a mirar por el rabillo del ojo, como diciendo: "Parece que en Sevilla se han espabilado…". No se si es cierto del todo, pero, por mi parte, bienvenido sea el estirón.

Claro que esa situación nos obliga a hacerlo todo mejor. Empezando por no frustrar expectativas en infraestructuras. Son conocidas por todos, pero quizás convenga repetirlas hasta cansarnos: red de Metro, la SE-40, conexión al Aeropuerto, etcétera. Y sobre todo que los sevillanos notemos que las molestias y servidumbres que acarrean las múltiples actividades compensan porque a ojos vista la ciudad mejora en el día a día. Transporte, limpieza, cuidado de los parques y zonas de recreo… Para atemperar los sueños de grandeza que podamos desplegar, también lideramos algunas listas más vergonzantes, como la de tener algunos de los barrios más degradados y de menos renta de España. Y finalmente que demostremos que se puede subir al Olimpo de las ciudades sin perder las tradiciones y su disfrute íntimo por cada uno de nosotros.