Lo del Sevilla, que sólo sea un mal sueño

Servidor de Dios y de usted creía que el VAR iba a acabar con el tercer tiempo, ese tiempo de resaca tras cualquier partido de fútbol que haya encerrado alguna polémica, pero no. El tercer tiempo duró tela tras el derbi y si ahora será más corto es por la inmediatez de la Liga Europa, que ya está aquí para que no haya lugar a largas digestiones. Y es que esta jornada también se ha quejado Pablo Machín, aunque sin incluir chiste, del artilugio.

Como en el gol mal invalidado a Canales, el de Ben Yedder que pudo encarrilar la remontada ante el Getafe ha hecho que el VAR sólo haya servido para alimentar la duda. Y como aficionado de toda la vida he de decir que esos fuera de juego milimétricos ni son fuera de juego ni nada. Es que tiene la nariz adelantada y como el gol nasal tiene validez, pues es fuera de juego. Y argumentos de ese tenor que lo único que logran es que haya celebraciones ridículamente infundadas.

El VAR sería más creíble si la mano del hombre no le restase rigurosidad. Pero es lo que hay y se confirma que el Sevilla no hizo mérito alguno para empatar con el Getafe un partido que le arruinó el sistema defensivo cuando ni se había roto a sudar. Con esa retaguardia difícilmente podrá el Sevilla ir con garantías a parte alguna, pues sólo Kjaer ofrece un nivel medianamente, no mucho, exigible para moverse por el circuito con algo de la prestancia exhibida contemporáneamente.

Sistema defensivo en el que no sólo es culpable la última línea. El doble pivote Mesa-Banega no vino a este mundo para cuando el balón lo tenga el contrario, por lo que a ver qué defensa puede contener las avalanchas con un dique tan feble. La planificación anda de boca en boca para mal y, desde luego, sorprende y mucho el dineral pagado por futbolistas que hasta ahora no han superado el calificativo de medio pelo. Esperemos que esto sólo sea un mal sueño de vida corta.