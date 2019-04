Sevilla de velas blancas

Dolor y gloria, la película de Pedro Almodóvar, se abre con una imagen bellísima de sábanas blancas recién lavadas en el río tendidas sobre los juncos, meciéndose, acompasándose a la leve brisa del verano manchego. Hay pocas memorias que nos conecten mejor con la infancia que el recuerdo y hasta el olor de la colada puesta a secar, ese vuelo más hermoso que el de una cometa si la tendió nuestra propia madre.

Tras 30 años viviendo en esta ciudad todavía me sorprende lo que los extranjeros pueden admirar más de ella o les llama la atención. Lo que uno ama de una ciudad suele tener que ver con cosas muy sencillas y, sin embargo, únicas, cualidades o excentricidades que no se dan en ninguna otra parte. Un soplo de aire fresco en la mañana de agosto antes de que arrecie el calor, la flor de la jacaranda incendiando de azules la tarde en el Prado, la promesa de felicidad de la barca que zarpa del puerto rumbo a Sanlúcar... Confío en que los algoritmos de Tripadvisor nunca las encuentren.

Mientras entrevisto por teléfono a Florian Henckel, el director de La vida de los otros, el prodigio vuelve a suceder. El alemán estrena este viernes en las salas comerciales su tercera película, inspirada en la vida del pintor Gerhard Richter. El tono de la conversación se presta a hablar de arte. La agente de prensa nos recuerda que el tiempo se ha acabado y él, antes de despedirse, aprovecha para decirme: "Qué suerte tiene usted de vivir en Sevilla". He leído mucho sobre la afabilidad de Henckel, que mide más de dos metros y tiene problemas para encontrar ropa de su talla o para montarse en un taxi sin que el techo le golpee la cabeza. Detesto los elogios innecesarios aunque caiga en ellos. Pero le dejo hablar. "Qué suerte tiene de vivir en Sevilla -continúa- porque en agosto me parece la ciudad más civilizada del mundo. He estado varias veces en verano y ver esas calles cubiertas de toldos blancos, protegiendo a la gente del calor, procurándole sombra, me parece algo muy hermoso. Es la viva imagen de una sociedad culta, educada".

Hace años esas velas blancas, copiadas de las que tradicionalmente cubrían los patios, se recogían de noche para que entrara el relente. Ahora se dejan fijas durante todo el verano pero es cierto que, bajo esa bóveda de tela, se puede pasear y se refresca Sevilla de un modo sostenible, limpio y eficaz, que no lograrán jamás los aires acondicionados que vomitan a las calles el reverso ardiente del frío que instalan en los interiores. Pienso en las velas blancas y agradezco esa herencia de la sabiduría popular, del orgullo vecinal, de la gente que hizo suya esta ciudad y que ahora corre el riesgo de perderla si la presión del turismo sigue elevando el precio de sus viviendas. Qué frágiles son las cosas más hermosas.