El Sevilla y su verso suelto ante el Barça

Desde aquel recital de fútbol y de goles ante el Levante, lo del primer tiempo del pasado sábado frente al Barça puede ser considerado como un verso suelto, como un oasis en el desierto que el Sevilla liguero anda atravesando. De aquel repóquer de goles en la portería norte tras un primer tiempo mediocre se cumplía ayer un mes, tiempo más que suficiente para el análisis y la conjetura, para saber por qué pasa lo que está pasando.

Y en este mes figura como un buen quite del perdón la eliminatoria con la Lazio, resuelta con solvencia mediante un doble triunfo en Roma y en Nervión. La sima pudo estar en Villarreal ante un rival que fue directo y que en este curso se debate en la más absoluta mediocridad hundido en el mismísimo fondo del abismo clasificatorio. Todo este calvario arrancó el último día de enero con el 6-1 del Camp Nou y tiene otra fecha negrísima en Balaídos, ante otro colista.

¿Y por qué suceden estas cosas en un equipo que arrancó como un tiro para encabezar la tabla? Hay quien apuesta por la cantidad de partidos que está librando; está claro que empezar en julio tiene estos riesgos, pero el Sevilla cuenta, o parecía contar, con una plantilla confeccionada a golpe de talonario que debería estar exenta de estas tribulaciones. No está ocurriendo así ni en el Sevilla ni en nadie, pues se comprueba que la Unidad B desmerece mucho en todas partes.

Ya está el Sevilla fuera de Champions y eso es preocupante en un club conformado para no faltar nunca en Europa, pero sigue vivo en su competición más querida. Otro dato para el optimismo está en la magnífica sensación dada ante el puñetero Barça hasta que Messi dijo ya está bien. Afortunadamente, ya no se cruzarán más en su camino el Barça ni Messi, por lo que cabe mirar al futuro con el optimismo que podría dimanar de un triunfo el sábado en Huesca, algo no imposible.