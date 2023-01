CON la venia de Javier Compás –escritor y mollatólogo, hombre que no se pierde una sola cata y barbo secreto del Bajo Guadalquivir– voy a hablar de los vinos sevillanos. Elogiosamente, claro, que aquel que no ama a su urbe y su alfoz no puede considerarse digno hijo de Roma ni vestir la toga viril. Ahora que algunos andan acongojados, dicen, por el silencio y la mentira en la que fueron criados, yo también quiero mostrar mi indignación por la gran ocultación a la que fueron sometidos los caldos de Hispalis. El sevillano de mi generación se crió con las únicas certezas etílicas provinciales de la alegre Cruzcampo, el adolescente mosto del Aljarafe y los bravos cazallas, pero desconocía la vieja tradición vinícola del reino de Sevilla. Y eso que las evidencias que nos rodeaban eran numerosas. ¿Para qué si no tenían las haciendas que rodean la ciudad esos lagares antiguos y poderosos?

El vino sevillano se remonta, como mínimo, a Roma, pero tuvo un especial desarrollo a partir de la Baja Edad Media y, sobre todo, con el descubrimiento de América. Sevilla y su reino fueron el gran surtidor de morapios de las Indias Occidentales. Hay que tener en cuenta que, por entonces, el vino no era como hoy una bebida reservada para momentos festivos, sino un alimento tan fundamental como el pan. La cocina occidental cristiana, a decir de don Álvaro Cunqueiro, no se entiende sin el vino. Lo vemos en el Lazarillo, que pagó con su rostro sus ansias de garnacha. No era dipsomanía, sino hambre.

A decir verdad, por aquellos siglos del Imperio no había comarca hispana que, bien o mal, no elaborase su propio alpiste. Al leer el libro Comer, beber y vivir (Ediciones Fuente de la Fama), una conversación entre el editor y escritor vallisoletano Julio Martínez y Julio Vallés (miembro de la Academia Castellano Leonesa de Gastronomía y gran conocedor de la cocina de los Austrias), nos topamos –¡oh, maravilla!– con unas coplas de ciego que recogen una larga relación de vinos españoles del siglo XVI. Como regalo tardío de Reyes copio los versos que conciernen a Sevilla “En Guadalcanal y en Cazalla,/ Alanís y Constantina/, tanto vino el pobre halla,/ que a las veces desatina/. Pues en los condados, dos,/ y en el Aljarafe todo,/ mucho vino dan, por Dios/; bien podéis alzar el codo/. En Alcalá y en Carmona,/ Gandul y el Viso y Mairena,/ bien podéis tomar la mona/ con su maza y su cadena.// En Utrera y los Molares,/ en Morón y el Arahal/, las calabazas a pares/ hallaréis en el hospital;/ y en Marchena y en Paradas,/ y en Estepa y en Osuna/ las lenguas andan turbadas/ de machacar aceituna.” El espacio-tiempo se acaba, así que me quedo con ganas de hablar de los vinos de hoy: tintos de la Sierra Norte, generosos de Lebrija, blancos del Aljarafe... Otro día será. Salud.