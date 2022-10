Sevilla vs. Málaga

Lo que nos faltaba era un pugilato entre Sevilla y Málaga a cuenta del vuelo a Nueva York. La Junta es del PP y el Gobierno de la nación del PSOE y Unidas Podemos. El Ayuntamiento de Sevilla es el PSOE y el de Málaga del PP. La bronca de política de campanario está servida. El alcalde de Sevilla acusa a la Junta de "dinamitar" el trabajo de muchos años para establecer la conexión aérea con Nueva York, apuntando directamente a un contubernio localista biznaguero o espetero: "Cuando el consejero de Turismo es de Málaga y también lo son el viceconsejero y la secretaria general se corre el riesgo de pensar con una visión miope que el turismo en Andalucía es solamente la Costa del Sol". El candidato popular a la alcaldía de Sevilla desvía el tiro haciendo equilibrios entre la pena porque "una vez más otra capital andaluza le lleve la delantera a Sevilla después de llevar este gobierno municipal hablando desde 2017 de la conexión aérea directa Sevilla-Nueva York" y el más o menos encubierto elogio a Málaga y denuesto de los ayuntamientos sevillanos socialistas: "No es un problema de la Junta de Andalucía. El problema es que Sevilla no hace los deberes, no saben posicionar esta ciudad a nivel internacional. Cuando Sevilla llega a los sitios, Málaga lleva ya trabajando una serie de meses o años. Ésa es la diferencia, el alcalde de Sevilla no está a la altura ni ahora como alcalde ni antes como delegado de turismo y urbanismo".

Sevilla saca músculo turístico frente a Málaga diciendo que la supera en plazas hoteleras y visitantes de Estados Unidos: "solo" 31.624 estadounidenses visitaron Málaga en lo que llevamos de año frente a los 108.675 que visitaron Sevilla. Desde la Junta el consejero del ramo celebra la "grandísima noticia" de la recuperación de la conexión directa Nueva York-Málaga… Pero ha de guardarse las espaldas y añade que Sevilla no debe sentirse menospreciada porque, además de otras bondades, esto "traerá noticias a continuación también buenas en otros aeropuertos" andaluces (así que a sentarse a esperar, sevillanos) y "pondrá a Andalucía en el mapa de las compañías norteamericanas". Qué les gusta a todos los políticos de todos los partidos lo de "poner en el mapa". Mi alma: Andalucía y Sevilla están en el mapa desde que Jerónimo de Chaves hizo el que se imprimió en 1579 en el primer atlas moderno de la historia, el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius.