Sevillanos sentados por narices... en los bares

De un tiempo a esta parte hay muchos bares en los que hay que pedir permiso al camarero para acodarse en la barra, un trámite que antes se seguía exclusivamente para ocupar una mesa. La pandemia nos ha cambiado hábitos y usos de la vida cotidiana. Muchos hosteleros han clausurado directamente las barras, tan del gusto de los sevillanos, o las han restringido con mesas altas adosadas con sus correspondientes taburetes. ¿Cuándo se nos jodieron las barras? En los meses de restricciones de los aforos. Los turistas nos han comido el terreno en muchos bares del centro. Acuden más temprano, consumen más y quieren estar sentados.

Los sevillanos, que salvamos muchos negocios cuando el turismo todavía no había regresado a las calles, volvemos a quedarnos fuera porque ya no tenemos nuestras barras. El otro día le pasó al abogado Pedro Molina en un bar muy céntrico. Tuvo que convencer al camarero para que le dejara tomar una simple cerveza y un pavía en la barra. Si echas el ancla en el velador, normalmente eres instado a consumir más, pues no es que te pongan mantel (que ya no lo hay ni en hoteles de cinco estrellas), sino que te ponen la carta por delante con esos “platos” que antes se llamaban raciones. Adiós a la tapita en mesa.

La Expo’92 nos enseñó a esperar largas colas y el Covid 19 a estar sentados por narices en los bares. Los clientes hemos perdido libertad en la hostelería. Antes elegíamos en función del gusto y de los sitios libres, ahora se nos impone el cómo (sedentes), el cuándo (tempranito y con horarios muy limitados de cocina) y el qué (con carta de platos para la mesa). Es cierto que sales un martes a la búsqueda de dónde cenar y te encuentras muchos negocios despoblados. La Sevilla vacía se reconoce en los bares de lunes a jueves por la noche, dicho sea sin exagerar. Y los que están abiertos en torno a la Plaza Nueva te advierten que las once y cuarto de la noche se cierra la cocina. Sevilla es menos Sevilla sin muchas barras o con negocios de toda la vida tomados por los turistas, a los que ves hacer cola para acceder al Rinconcillo cuando el sol todavía no se ha puesto. Nos dejamos ocupar los espacios, cambiar nuestras costumbres y encima no generamos demanda suficiente.

Se nos aplica con dureza la ley elemental del mercado. Si no somos rentables porque consumimos poco, ocupamos mucho tiempo la barra y alargamos los horarios, los güiris se llevan el trato preferente.Pero que nadie olvide quiénes estuvieron ahí cuando al aeropuerto no llegaban los aviones. Estuvimos los sevillanos. Sin paelladores ni extraños surtidos de tapas.